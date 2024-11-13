川普欲廢聯邦死刑暫停令 擴大適用範圍引爭議

川普政府或推翻聯邦死刑暫停令，擴大死刑適用範圍引爭議。（美聯社檔案照）

2024/11/13 12:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕即將卸任的美國總統拜登時期，暫停了聯邦死刑的執行。然而，即將上任的川普總統，計畫終止這項暫停令，並擴大死刑的適用範圍，此舉引發美國社會的廣泛討論和爭議。

福斯新聞網（Fox News）報導，川普在競選期間重申了他對死刑的支持，並表示將廢除拜登政府的聯邦死刑暫停令，他同時聲稱希望擴大死刑的適用對象，包括強暴兒童罪犯、人口販運者，以及任何在美國領土上謀殺美國公民或執法人員的非法移民。

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報導指出，川普的計畫能否實現，取決於國會的支持和聯邦最高法院的裁決。然而，這個計畫面臨諸多挑戰。例如，2008年，最高法院即裁定，在受害兒童存活的情況下，對強暴兒童的死刑判決違憲。儘管如此，由於參議院共和黨勢力強大，且現任最高法院大法官中保守派佔有優勢，因此支持者對死刑適用範圍擴大抱持樂觀態度。

美國聯邦死刑適用於觸犯聯邦法律的罪行，例如恐怖主義、毒品走私等，這些案件由聯邦政府處理。各州死刑則適用於觸犯州法律的罪行，這些法律由各州自行制定和執行。值得注意的是，美國最高法院過去的判決傾向於將死刑的適用條件限制在受害者死亡的情況下。然而，隨著大法官人事的更迭，此項判決仍有可能被推翻或修正。

此外，將死刑適用於毒品或人口販運等罪行，在西方國家實屬前所未見，可能引發更大的爭議和國際社會的關注。歷史上，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）推行的「毒品戰爭」政策，曾引發國際社會的廣泛批評。

美國公民自由聯盟（ACLU）已公開反對擴大死刑的努力，並提到川普曾於1980年代贊助廣告，呼籲對「中央公園五人組」的死刑。此五人因公園性侵事件被判有罪，後經DNA證據證明無罪。

目前美國聯邦監獄有40名死刑犯，其中包括波士頓馬拉松爆炸案嫌犯查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）和南卡羅來納州教堂槍擊案嫌犯魯夫（Dylann Roof）。自2001年以來，聯邦政府已執行16次死刑，包括奧克拉荷馬市炸彈案嫌犯麥克維（Timothy McVeigh）。

美國各州的死刑執行情況則有所不同，德州是執行死刑次數最多的州。川普的死刑政策將如何影響美國的司法制度和社會觀念，有待觀察。

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