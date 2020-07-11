打臉中國官方？ WHO：哈薩克不明肺炎應為武漢肺炎

中國駐哈薩克大使館9日聲稱哈薩克爆發「不明肺炎疫情」。圖為哈薩克民眾接受武漢肺炎病毒檢測。（路透資料照）

2020-07-11 08:09:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國9日聲稱哈薩克爆發「不明肺炎疫情」，並稱這波疫情比武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）更致命，但被哈薩克衛生部指正是「假新聞」。對此，世界衛生組織（WHO）表示，雖然正在釐清哈薩克爆發的肺炎疫情，但應該是未經診斷的武漢肺炎病例。

中國駐哈薩克大使館9日發公告警告中國公民，指稱哈薩克爆發「不明原因肺炎」，今年上半年已致1772人死亡，死亡率遠高於武漢肺炎。哈薩克衛生部10日表示，哈薩克對細菌、真菌與病毒性肺炎感染的統計，包括不明病例在內，都符合WHO的指導方針，「一些中國媒體發布有關哈薩克肺炎的訊息是錯誤的。」

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哈薩克譴責中國駐哈大使館的公告為「假新聞」後，大使館悄悄更改公告內容，將標題的「不明肺炎」改為「肺炎」，並將「該病致死率遠高於武漢肺炎」的描述全部刪除。

綜合媒體報導，WHO聲明指出，哈薩克正在根據WHO的指導方針對肺炎病例進行分類，這表明這些肺炎病例並未歸類為未知疾病。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）10日在日內瓦總部舉行的線上記者會表示，正在與哈薩克政府合作，確認這些病例是否與武漢肺炎有關聯，但以哈薩克武漢肺炎的上升趨勢表明，其中許多病例實際上應是未經診斷的武漢肺炎病例，儘管如此WHO仍對此保持開放態度。

中國駐哈大使館10日悄悄更改公告內容，將標題的「不明肺炎」改為「肺炎」，並將「該病致死率遠高於武漢肺炎」的描述全部刪除。（圖擷取自中國駐哈薩克大使館）

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