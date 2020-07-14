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    逃亡武肺吹哨者再現身！閻麗夢：將向美政府提供所有證據

    中國流亡病毒學家閻麗夢（圖右）14日再度接受《福斯新聞》採訪指出，她正向FBI與美國政府提供大量證據，「新冠病毒非常特殊，了解病毒來源才是解決瘟疫的關鍵，我們真的沒有太多時間了」。（圖擷取自Twitter）

    中國流亡病毒學家閻麗夢（圖右）14日再度接受《福斯新聞》採訪指出，她正向FBI與美國政府提供大量證據，「新冠病毒非常特殊，了解病毒來源才是解決瘟疫的關鍵，我們真的沒有太多時間了」。（圖擷取自Twitter）

    2020-07-14 22:59:02

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）禍延全球，中國病毒學家閻麗夢近日披露「中國與世衛組織（WHO）聯手隱匿疫情」，但遭爆料的相關單位如中國政府、WHO及香港大學都極力否認；對此，閻麗夢14日再度受訪指出，她正向聯邦調查局（FBI）與美國政府提供大量證據，「新冠病毒非常特殊，了解病毒來源才是解決瘟疫的關鍵，我們真的沒有太多時間了」。

    綜合媒體報導，香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢10日接受《福斯新聞》專訪，她指出，中國政府很早就知道武肺病毒會人傳人，但世界衛生組織1月9日卻對外聲明，中國當局通報該病毒「並不會輕易發生人際傳染」 ；直到疫情爆發前，中國和香港的醫療及研究人員全都被下封口令，

    在閻麗夢專訪播出後，世衛否認她曾直接為WHO工作，中國駐美大使館聲稱「不知道有閻這號人物」，港大則說，「閻麗夢所說與校方理解的關鍵事實並不相符」。

    根據《福斯新聞》報導，閻麗夢14日再次接受專訪，她表示，中國早在去年12月已清楚知道新冠病毒，當時已有超過40人感染，並非他們說的僅有27人，「更重要的是，人傳人的事實當時已經存在，但WHO一直隱瞞至1月中旬，直到1月20日才承認」。

    閻麗夢指出，「這是迄今為止最嚴重的瘟疫，是人類歷史上前所未有，時間非常的重要，如果我們能夠及早控制疫情，本來可以拯救許多的生命，這是最關鍵的；我和FBI及美國政府正在接觸，我有許多證據，比如和中國疾控中心人員的交流紀錄，以及與在中國境內第一線醫療人員的對話紀錄」。

    閻麗夢說，自己直接參與WHO的工作，是團隊核心成員，負責中國一線醫生與世衛之間的交流，爆料會讓生命處在危險當中，很清楚中國政府會如何對待吹哨者，若有人想要揭露真相，都會遭到禁聲；對此，她特別提及兩個案例，即過去在SARS期間披露疫情被懲罰的資深醫師蔣彥永，以及2月3日首位在《自然》期刊釋出新冠病毒基因序列，而遭中國政府關閉P3實驗室的上海張永振教授團隊。

    閻麗夢強調，「我願意將知道的告訴美國政府，並且提供所有的相關證據，我想讓美國政府和美國人民知道，這個病毒非常恐怖，並非如媒體、 中國政府甚至WHO所說的那樣，我們必須追查到真正的證據，從而找出真正的答案，這是解決瘟疫的關鍵，否則，我們真的沒有太多時間了」。

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