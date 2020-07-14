武漢肺炎》無法群體免疫？ 英研究：康復後數月抗體將消失

電腦模擬出的武漢肺炎病毒。（路透資料照）

2020-07-14 12:04:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國最新研究顯示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）康復者可能在數月內就會喪失對這種病毒的免疫力，這意味著武漢肺炎會像普通感冒一樣，成為季節性流行疾病。

《衛報》報導，英國倫敦國王學院（King's College London）領導的最新研究指出，對超過90位武漢肺炎確診病患的抗體濃度進行研究，觀察濃度如何隨時間變化。

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血液檢測顯示，即使僅呈現輕微症狀的患者，也對病毒產生一定程度的免疫反應。在實驗組中，60%患者在感染後數週，產生「有效」（potent）抗體，但3個月後，僅有16.7%的人維持高濃度的武漢肺炎抗體。在此期間，抗體水準稅減多達23倍，在某些情況下，抗體下降至檢測不到的水準。

研究也發現，重症患者的抗體水準上升較高，持續時間更長，這可能是因為重症患者體內病毒較多，並產生了更多的抗體來對抗感染。

報導提到，這項研究對疫苗開發以及研究「群體免疫」的可能性具有重要意義，免疫系統有多種對抗武漢肺炎的方法，但若以抗體作為主要防線，研究結果表明人們可能會在季節性疫情被重新感染，疫苗也可能無法長時間保護人類。

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