全球單日23萬武肺確診 再創新高

（路透）

2020-07-14 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕世界衛生組織指出，全球武漢肺炎十二日單日確診病例數超過廿三萬，刷新上週五的紀錄，病例數上升較多的國家為美國、巴西、印度和南非。第三波疫情開始爆發的香港，十三日新增四十一起本土病例、十一起境外移入病例，其中二十起本土病例感染源不明、行動軌跡分散，累積確診病例共一五二二起。

香港醫管局十三日證實，有確診病患曾於發病前四日捐血，已有一名慢性病患者接受該名確診的血小板輸血，尚無不良反應，已被醫院安排入住隔離病房。香港特首林鄭月娥十三日宣布，十五日起暫時收緊防疫措施七日，限聚令從五十人減為四人，餐廳每桌最多也只能坐四人，每天晚間六點至上午五點不得開放內用，只能外帶。新規也要求所有搭乘公眾運輸的民眾，必須配戴口罩。

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美國密西根州火炬湖（Torch Lake）七月四日國慶日湧入數百名遊客狂歡，幾日後竟出現多起武漢肺炎確診病例，當地衛生當局警告，其他參加狂歡活動的遊客也有可能會被感染，建議去過火炬湖的民眾自主隔離十四天，假如出現症狀，應立即聯絡醫院。

英國也爆發群聚感染，英格蘭赫里福德郡馬爾文的一座農場，已有七十三人確診，該農場一百多名員工已全數自主隔離；南非確診病例數占全非洲的四成，總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）十二日宣布禁止販售酒類，以減少醫院的外傷病患，容納更多武漢肺炎病患。

西班牙上個月解除封鎖禁令，卻再度爆發數十起群聚感染，疫情尤其嚴峻的加泰隆尼亞自治區，主席托拉（Quim Torra）已宣布列伊達（Lleida）、塞格里亞（Segria）等城鎮重啟封鎖，影響近四十五萬人。但西班牙中央的法官裁定，加泰隆尼亞政府的政策太過分，且未經正當程序。托拉不接受這項裁決，並要求民眾繼續待在家裡，表示自治區政府將通過新法律，解決有關法律問題。

根據世衛數據，全球武漢肺炎死亡病例維持在一天約五千人，但仍有若干國家繼續突破紀錄，墨西哥累積死亡病例數超過三．五萬起，正式超越義大利；菲律賓十三日單日新增一六二起死亡病例，打破自身紀錄。菲國當局解釋，其中約半數在六月就已去世，本次死亡病例數暴增，只是補齊日前的遺漏。

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