三峽大壩掛了？水情監控停擺 長江中下游、南京危險了

2020-07-14 01:09:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域持續遭逢暴雨侵襲，洪水逐漸往下游推進，長江三峽大壩水情監控資訊13日晚間突然停擺，至今（14日）目前為止都沒恢復，往下游處3個水情監測站也發生相同狀況，隨著鄱陽湖水位不斷上升，下游的南京水位也創下史上第3高。

中國官方「長江水文網」每小時至少更新1次，即時公告長江流域14個水情監測站的出、入水量與最新水位，13日晚間8時，長江三峽大壩當時的入水量為每秒3.4萬立方公尺，出水量為每秒1.88萬立發公尺，不料之後入水量資訊卻突然停擺，連同往下游方向的茅坪、龍王廟、丹江口水庫的入水量資訊也全數消失，至今（14日）目前為止都沒恢復。

中國官媒《央視》、《新華社》報導，長江流域多個省分已經發布紅色洪水預警，鄱陽湖持續淹水，江西目前防汛1級響應尚未解除，仍維持戰時狀態；《人民日報》報導指出，中國應急管理部預計長江中下游、鄱陽湖、洞庭湖、太湖，在未來3天恐繼續遭逢強對流天氣，發生暴雨與洪水的機率很大。

根據《揚子晚報》報導，長江下游的南京市水位全面超越警戒水位，已經創下歷史第3高，達到10.1公尺，最高紀錄為1954年創下的10.22公尺紀錄，大通水測站的流量更達到每秒8.46萬立方公尺，流量排名為歷史第2，僅次於1954年的每秒9.26萬立方公尺，南京市防汛形勢相當嚴峻，《現代快報》影片顯示，目前河邊風景區的濕地公園、步道、景觀台已逐漸被淹沒。

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