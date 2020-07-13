為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    三峽大壩掛了？水情監控停擺 長江中下游、南京危險了

    2020-07-14 01:09:53
    中國長江三峽大壩持續出水，洪水往中、下游沖去，沿岸城市均發布預警。（法新社檔案照）

    中國長江三峽大壩持續出水，洪水往中、下游沖去，沿岸城市均發布預警。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域持續遭逢暴雨侵襲，洪水逐漸往下游推進，長江三峽大壩水情監控資訊13日晚間突然停擺，至今（14日）目前為止都沒恢復，往下游處3個水情監測站也發生相同狀況，隨著鄱陽湖水位不斷上升，下游的南京水位也創下史上第3高。

    中國三峽水庫入水量資訊13日晚間不明原因斷訊，目前尚未恢復。（圖取自中國長江水文網）

    中國三峽水庫入水量資訊13日晚間不明原因斷訊，目前尚未恢復。（圖取自中國長江水文網）

    中國官方「長江水文網」每小時至少更新1次，即時公告長江流域14個水情監測站的出、入水量與最新水位，13日晚間8時，長江三峽大壩當時的入水量為每秒3.4萬立方公尺，出水量為每秒1.88萬立發公尺，不料之後入水量資訊卻突然停擺，連同往下游方向的茅坪、龍王廟、丹江口水庫的入水量資訊也全數消失，至今（14日）目前為止都沒恢復。

    長江中游鄱陽湖周圍已經成為水鄉澤國。（圖取自中國《新京報》微博）

    長江中游鄱陽湖周圍已經成為水鄉澤國。（圖取自中國《新京報》微博）

    中國官媒《央視》《新華社》報導，長江流域多個省分已經發布紅色洪水預警，鄱陽湖持續淹水，江西目前防汛1級響應尚未解除，仍維持戰時狀態；《人民日報》報導指出，中國應急管理部預計長江中下游、鄱陽湖、洞庭湖、太湖，在未來3天恐繼續遭逢強對流天氣，發生暴雨與洪水的機率很大。

    中國南京長江沿岸水位已經超過預警水位，大水逐漸淹沒河濱。（圖取自中國《現代快報》微博）

    中國南京長江沿岸水位已經超過預警水位，大水逐漸淹沒河濱。（圖取自中國《現代快報》微博）

    根據《揚子晚報》報導，長江下游的南京市水位全面超越警戒水位，已經創下歷史第3高，達到10.1公尺，最高紀錄為1954年創下的10.22公尺紀錄，大通水測站的流量更達到每秒8.46萬立方公尺，流量排名為歷史第2，僅次於1954年的每秒9.26萬立方公尺，南京市防汛形勢相當嚴峻，《現代快報》影片顯示，目前河邊風景區的濕地公園、步道、景觀台已逐漸被淹沒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    神棍！中國湖南洪水不斷 氣功大師冒雨「發功退洪」
    2020-07-13 21:19

    神棍！中國湖南洪水不斷 氣功大師冒雨「發功退洪」
    暴雨洪水不斷！鄱陽湖暴「長」 超越青海湖成中國最大
    2020-07-13 06:40

    暴雨洪水不斷！鄱陽湖暴「長」 超越青海湖成中國最大
    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期

    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期
    洪水3789萬人次受災！習近平認了：防汛形勢十分嚴峻
    2020-07-12 21:52

    洪水3789萬人次受災！習近平認了：防汛形勢十分嚴峻
    1938萬人暴雨受災！太湖、長江出現2020第1號洪水
    2020-07-04 05:52

    1938萬人暴雨受災！太湖、長江出現2020第1號洪水
    中火2號機完成環保改善 可兼顧環保

    中火2號機完成環保改善 可兼顧環保
    長江中下游危險了！洪水襲來 三峽大壩24小時洩洪
    2020-07-03 05:53

    長江中下游危險了！洪水襲來 三峽大壩24小時洩洪
    三峽大壩恐遇大洪水 中國學者預言「12災」
    2016-06-20 12:41

    三峽大壩恐遇大洪水 中國學者預言「12災」
    國際今日熱門
    2020-07-13 06:40

    暴雨洪水不斷！鄱陽湖暴「長」 超越青海湖成中國最大

    2020-07-13 01:19

    反中團體東京大遊行 日人籲台日聯手撐香港

    2020-07-13 02:27

    全球武漢肺炎確診新增超過23萬例 再創單日新高

    2020-07-13 05:30

    港民主派初選 61萬人投票

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播