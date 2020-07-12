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    網PO「維尼雲」照片...鄉民：小心國安法伺候

    網友在臉書「爆廢公社」貼出2016年出現在英國的「維尼雲」照片，引起網友熱議。（圖擷自爆廢公社）

    網友在臉書「爆廢公社」貼出2016年出現在英國的「維尼雲」照片，引起網友熱議。（圖擷自爆廢公社）

    2020-07-12 17:35:39

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」日前通過，不僅嚴重侵犯香港民主跟法治，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁甚至批評港版國安法變成「宇宙追緝令」。台灣網友在臉書社團上貼出一張2016年「維尼雲」的照片，直呼角度抓得很準，雖然是舊照片，但其他網友紛紛大開玩笑說「中國要沒有天空可以看了」，還有網友調侃他「小心國安法伺候」。

    一名網友在臉書社團「爆廢公社」中貼出一張相片，只看到天上的藍天白雲和陽光形成像是「小熊維尼」躺著的樣子，維尼熊似乎還微微一笑，這名網友並下註解「角度是否抓的很準！」

    照片一PO出後，立刻吸引眾多網友留言、按讚，由於此張照片看起來太像「小熊維尼上天堂」，網友們紛紛表示「主習大人」、「傳給習近平，他會封殺所有雲的出現」、「中國要沒有天空可以看了」、「這個在中國上空會被飛彈射吧」、「習大大大舉進攻？大外宣（氣候戰版）？」。

    還有網友提到近日香港通過的「港版國安法」指出，「你已違反國安法」、「慘了你去香港，國安法伺候」、「當心國安法伺候」、「去中國肯定被消失」、「樓主不能去香港了」。

    事實上，這張相片為2016年的新聞照片，當時英格蘭西南部多塞特郡（Dorset）出現「維尼雲」，並且飄到兒童心臟手術基金會（Children's Heart Surgery Fund）所舉辦的活動上空，儘管許多人認為這張圖片是經後製而成，但也有許多人不在乎真偽，直呼「太可愛了！」

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