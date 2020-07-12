為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港人、維族東京大遊行 高喊終結中共蠻橫暴行

    百名旅日的維吾爾人和香港人今天在東京的原宿和澀谷鬧區舉辦聯合大遊行，抗議中國迫害維族與香港人權。（記者林翠儀攝）

    百名旅日的維吾爾人和香港人今天在東京的原宿和澀谷鬧區舉辦聯合大遊行，抗議中國迫害維族與香港人權。（記者林翠儀攝）

    2020-07-12 16:26:28

    〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕數百名旅日的維吾爾人和香港人今天在東京的原宿和澀谷鬧區舉辦聯合大遊行，抗議中國迫害維族與香港人權，包括台灣、西藏、內蒙古和日本等關切民主自由的民眾也加入遊行隊伍，高喊「終結中共蠻橫暴行」。

    「日本維吾爾協會」和「Stand with HK@JPN」主辦這場聯合遊行，以「奪回生存權利」、「守護日本、亞洲和世界的未來」為訴求，隊伍中舉著「光復香港、時代革命」黑底白字旗幟的旅日港人最受矚目，他們沿街高喊「光復香港」、「休想併吞台灣」的口號，吸引澀谷逛街人潮的注意。

    主辦單位在隊伍出發前發表聲明表示，今天上街的人是一群希望終結中共暴行的香港、維吾爾、西藏、內蒙古、台灣和日本民眾。

    聲明中指出，中共單方面毀約，破壞了香港一國兩制50年不變的承諾，強行在香港實施國安法，迫害香港高度自治，並將追求自由民主的香港人當做罪犯。另外，中共對於維吾爾的迫害也不遺餘力，除了強行收容300萬名無辜的維吾爾人，進行洗腦教育，還施行了絕育手術、臟器販賣等非人道的犯罪行為，日本不應默許近鄰出現這種猶如納粹再現的政權。

    聲明中也強調，香港和維吾爾面臨了歷史上最悲慘的時代，相同的狀況也在內蒙古和西藏發生，中國的蠻橫暴行正從東亞朝著全球擴大。聲明中也呼籲全球民眾向中共說「NO」，不能光是怨嘆，不能等待英雄，每個熱愛自由、人權和民主的民眾都要站出來阻止中國的蠻橫暴行。

    旅日香港人高舉「光復香港、時代革命」旗幟，在東京澀谷街頭引起逛街人潮注目。（記者林翠儀攝）

    旅日香港人高舉「光復香港、時代革命」旗幟，在東京澀谷街頭引起逛街人潮注目。（記者林翠儀攝）

    遊行隊伍拉起橫幅抗議習近平迫害人權、侵略亞洲。（記者林翠儀攝）

    遊行隊伍拉起橫幅抗議習近平迫害人權、侵略亞洲。（記者林翠儀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日港台青年論壇關注香港問題 籲日政府援助受迫害港人
    2020-07-11 22:01

    日港台青年論壇關注香港問題 籲日政府援助受迫害港人
    反對習近平訪問！ 日跨黨派議員聯盟提3大罪狀
    2020-07-10 14:09

    反對習近平訪問！ 日跨黨派議員聯盟提3大罪狀
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    日自民黨譴責港版國安法 中國跳腳：粗暴干涉內政！
    2020-07-07 22:01

    日自民黨譴責港版國安法 中國跳腳：粗暴干涉內政！
    香港自治已毀…歐盟警告北京 後果非常負面
    2020-07-01 05:30

    香港自治已毀…歐盟警告北京 後果非常負面
    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」

    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」
    中國通過港版國安法 日本共產黨抗議要求撤回
    2020-06-30 21:22

    中國通過港版國安法 日本共產黨抗議要求撤回
    安倍晉三表態！日本將推動接受香港金融等領域人才
    2020-06-12 14:24

    安倍晉三表態！日本將推動接受香港金融等領域人才
    國際今日熱門
    2020-07-11 18:04

    軍情動態》以民族英雄命名！菲首艘裝備飛彈巡防艦正式服役

    2020-07-11 17:48

    日本冲繩美軍基地 傳有60餘人感染武漢肺炎

    2020-07-11 20:08

    索馬利蘭外交部推特發文 致謝美國國安會支持台索新關係

    2020-07-11 20:11

    武漢肺炎》疫苗研發集中歐美 比爾蓋茲籲：先給最需要的國家

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播