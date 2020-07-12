港人、維族東京大遊行 高喊終結中共蠻橫暴行

百名旅日的維吾爾人和香港人今天在東京的原宿和澀谷鬧區舉辦聯合大遊行，抗議中國迫害維族與香港人權。（記者林翠儀攝）

2020-07-12 16:26:28

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕數百名旅日的維吾爾人和香港人今天在東京的原宿和澀谷鬧區舉辦聯合大遊行，抗議中國迫害維族與香港人權，包括台灣、西藏、內蒙古和日本等關切民主自由的民眾也加入遊行隊伍，高喊「終結中共蠻橫暴行」。

「日本維吾爾協會」和「Stand with HK@JPN」主辦這場聯合遊行，以「奪回生存權利」、「守護日本、亞洲和世界的未來」為訴求，隊伍中舉著「光復香港、時代革命」黑底白字旗幟的旅日港人最受矚目，他們沿街高喊「光復香港」、「休想併吞台灣」的口號，吸引澀谷逛街人潮的注意。

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主辦單位在隊伍出發前發表聲明表示，今天上街的人是一群希望終結中共暴行的香港、維吾爾、西藏、內蒙古、台灣和日本民眾。

聲明中指出，中共單方面毀約，破壞了香港一國兩制50年不變的承諾，強行在香港實施國安法，迫害香港高度自治，並將追求自由民主的香港人當做罪犯。另外，中共對於維吾爾的迫害也不遺餘力，除了強行收容300萬名無辜的維吾爾人，進行洗腦教育，還施行了絕育手術、臟器販賣等非人道的犯罪行為，日本不應默許近鄰出現這種猶如納粹再現的政權。

聲明中也強調，香港和維吾爾面臨了歷史上最悲慘的時代，相同的狀況也在內蒙古和西藏發生，中國的蠻橫暴行正從東亞朝著全球擴大。聲明中也呼籲全球民眾向中共說「NO」，不能光是怨嘆，不能等待英雄，每個熱愛自由、人權和民主的民眾都要站出來阻止中國的蠻橫暴行。

旅日香港人高舉「光復香港、時代革命」旗幟，在東京澀谷街頭引起逛街人潮注目。（記者林翠儀攝）

遊行隊伍拉起橫幅抗議習近平迫害人權、侵略亞洲。（記者林翠儀攝）

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