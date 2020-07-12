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    為中國政策辯護 德經濟部長：反對因人權問題制裁中國

    德國經濟部長阿特麥爾認為，與中國進行貿易交流，才能改變中國。（法新社檔案照）

    德國經濟部長阿特麥爾認為，與中國進行貿易交流，才能改變中國。（法新社檔案照）

    2020-07-12 16:17:08

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國政府近幾週在「中國問題」上面臨諸多壓力，包括被指責未強力回應中國透過「港版國安法」剝奪香港自治。對此，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）11日受訪強調，他依然相信「以貿易促進轉變」的對中政策，反對因人權問題而制裁、孤立中國。

    《德國之聲》（DW）報導，阿特麥爾在《法蘭克福匯報》（FAZ）11日專訪中，被問到為何德國政府在中國人權狀況出現嚴重問題時，依然不願明確批評北京？他辯駁道，柏林當局一直將捍衛人權視為第一要務，且他歷次訪中時，也堅持和公民代表會面，並向北京當局強調良好經貿關係的基礎就是法治與尊重人權。

    當記者追問阿特麥爾，是否仍在猶豫要不要明確批評北京，並提示「現在就是表態的機會」，阿特麥爾仍拒絕，直言「不是什麼話題都適合公開談論，有時甚至會適得其反。」他堅稱，貿易能夠促進一定程度的轉變，並以冷戰時期為例，指若非西歐當年擴大與東歐的經濟合作，冷戰或許不會那麼快結束。

    阿特麥爾強調，即使北韓專制政權被完全孤立，還是能活得很好，所以「我們必須要和棘手的伙伴打交道，即便在困難時期也要開展對話。」

    當被問及德國為何沒像當年對待俄羅斯一樣，考慮對中制裁時，阿特麥爾指俄國吞併克里米亞半島是赤裸裸違反國際法，但中國在香港問題上僅是違背中英兩國之間的雙邊國際條約《中英聯合聲明》，而德國並非該條約的締約方。

    阿特麥爾還指出，歐盟等西方國家的貿易政策從來就不曾「僅以對方國家是否民主作為唯一導向」，但他仍相信唯有基本的法治原則得以貫徹，中國經濟才能取得長久的成功。

    他說，儘管為人權發聲非常重要，但也必須了解世界上有很多人「並不總是和我們有相同的觀念」，因此旨在促進穩定、減少衝突的國際合作與貿易就十分重要。

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