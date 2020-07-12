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    對抗港版國安法 何韻詩、黃耀明籲建立「黃色演藝圈」

    香港歌手何韻詩去年9月出席美國國會聽證會，為香港民主發聲。（法新社）

    香港歌手何韻詩去年9月出席美國國會聽證會，為香港民主發聲。（法新社）

    2020-07-12 14:21:07

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」實施後，香港文化和演藝圈該如何自處，繼續堅守言論自由，成為民主派人士的關注焦點。香港公民黨立法會議員陳淑莊、歌手何韻詩、黃耀明，以及藝人王宗堯11日受邀出席一場網路研討會，討論上述議題，會中提到香港應建立「黃色演藝圈」，擺脫對中國市場的依賴。

    根據《美國之音》報導，總部位於美國華盛頓特區，長期關注香港民主狀況的「HKDC」聯合20多個海外團體，舉行了這場研討會，討論「港版國安法」實施後，香港文化和演藝圈的處境。

    何韻詩表示，「港版國安法」實施一個多星期後，香港人還沒完全消化下，社會上已經出現了種種亂象。她自己在接受媒體訪問時，竟也不經意地自我審查，事後對自己很生氣。何韻詩說，「究竟要如何尋找灰色地帶及運用剩餘空間呢？相信這是我們要共同探討的。」

    陳淑莊曾經參演舞台劇《東宮西宮》，其著作《邊走邊吃邊抗爭》因「港版國安法」而被圖書館下架。陳淑莊表示，政府可以從書架上抹去她的個人著作，但是她不會自行刪除過去網路上的言論，因為國安法條文模糊不清，執法者可任意解釋，將自己在網絡上言行記錄刪除避免被告，是不可能。陳淑莊認為，國安法刺激了港人去創造另外一些空間，對政府來說，日後尋找反對（違法的）意見會更難。

    目前被控暴動罪的王宗堯表示，香港演藝圈崇尚物質的氣氛，「養成了香港部份的藝人，他們很習慣去聽話。第一，他們要去賺錢。第二，賺錢要付出的代價就是要聽話。如果我一直是很聽話，那麼自然賺錢就不是問題。也不會像有我們這些不聽話的小朋友出現。」

    前香港樂團《達明一派》的黃耀明認為，倚賴中國市場維生的香港藝人，除非真心愛國，否則是犧牲了更多難以用金錢衡量的思想與言論自由。黃耀明認為，香港演藝圈多年來靠攏中國市場，反而失去了過去百花齊放的色彩。黃耀明呼籲，香港演藝圈應嘗試團結一致，發展「黃色演藝圈」，以壯大自身力量，不怕中國封殺。

    目前香港藝人敢出面支持抗爭的仍是少數，包含金馬影后葉德嫻、香港電台客串節目《驚方訊息》的主持人王喜、演員杜汶澤、黃秋生等。

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