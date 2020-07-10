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    港警突襲搜查民研辦公室 泛民質疑初選前夕恐嚇

    記者8日拍攝北京駐港國安公署所在地外觀。（美聯社）

    記者8日拍攝北京駐港國安公署所在地外觀。（美聯社）

    2020-07-10 23:08:46

    〔編譯管淑平／綜合報導〕香港警方10日晚間以「不誠實使用電腦」為由，持搜索令搜查「香港民意研究所」辦公室。由於香港民主派將於11日起進行立法會選舉初選，而初選由該機構協助執行，因此，警方在民主派初選前夕發動搜查，引起外界聯想。

    香港「明報」、「經濟日報」、「立場新聞」等媒體報導，多名便衣員警晚間8時左右，到民研位於港島南區黃竹坑的辦公室蒐證，警方表示，接獲民眾報案，疑似有包括警務人員在內的個資外洩，因此到場搜查，目前未傳出有人遭到逮捕。

    香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，近日該機構遭駭客入侵，不知是誰不誠實使用電腦，而該機構研究對象資料均儲存於機構電腦中，不過，儲存民主派初選資料的電腦未被警方扣押，初選不受影響。

    民研接受委託設計民主派初選投票系統。日前，港府政制及內地事務局局長曾國衛才表示，民主派初選可能涉及操控選舉，進入立法會若欲否決財政預算案，更有觸犯港版國安法中顛覆國家政權罪之嫌，參選和主辦者都可能因此觸法。

    協調民主派初選的前立法會議員區諾軒就質疑，搜索行動可能與初選有關，「製造恐嚇效果」，呼籲民眾處變不驚，民主派也將謹慎應對。

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