港泛民派初選因電腦被扣風波延遲開始 2小時已有3萬4千港人投票

香港立法會選舉泛民派今明2日進行立法會選舉初選，儘管今日因故延遲，港人投票意願仍堅定。（法新社）

2020-07-11 15:31:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉泛民派今明2日進行立法會選舉初選，力求爭取36席過半，豈料選前一日，負責協辦選務工作的「香港民意研究所」港島南區黃竹坑辦公室遭多名便衣警察以「不誠實使用電腦」為由搜查並帶走部分電腦、文件；有分析認為此風波旨在威嚇選民，而今為投票首日，不少香港人仍勇敢上街表達民意，各區投票所湧現投票人潮。截至14時40分左右，據悉，香港人已在2小時內投下近3萬4000票。

此初選由香港大學副教授戴耀廷發起，委由香港民意研究所「香港民意研究計畫」負責初選投票系統；根據《立場新聞》報導，因昨日風波，導致最後階段準備工作延誤，出於安全考量，技術團隊只能為系統重設密鑰，因此原定於上午9時開放的投票站延遲至中午12時才開放。

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香港民派組織「民主動力」凌晨3時透過粉專公告延後，並聲明強調，初選使用的是另一套獨立電腦系統，因此，警方的調查並不會影響11、12日的民主派初選。

延後來得突然，有市民未收到延後消息，9時前往投票站撲空；被問及為何趕早投票，一名連續在龍門居和樂翠區投票站撲空的市民回應，擔憂晚投票人多阻塞，因此想盡早將票投下，連續撲空也不會干擾他的投票意願，強調將回家等投票站開放再出門投票。

油麻地另一名撲空市民則表示，除了初選以外已沒有其他方法表達民意，所以「有冇（沒有）用都要做（投票）」；黃埔街投票站另一名市民則表示詢問投票站人員才知延後開放，相當擔心稍後恐遭港警以各種理由擾亂投票站，但他堅定表示，「就好像打游擊戰，這次投不到，就第二天投」；港版國安惡法通過，仍無阻港人展現民主精神。

投票站中午12時準時開放，12時前，多區投票站已出現準備投票人龍；戴耀廷、前議員區諾軒及民主動力召集人趙家賢中午也就投票事宜接受訪問。戴耀廷直言，對投票率有信心，呼籲市民踴躍投票，「用真實的聲音對抗政府」。

戴耀廷針對昨日調查事件再度說明，強調初選使用的電腦系統完全獨立，並不存放在民研辦公室內，是最後準備工作受調查影響，因此投票延遲。今日有投票系統技術問題都基本解決，戴耀庭也強調，投票兩日都有技術人員待命，有信心處理包括嚴重網路攻擊等技術問題，明日投票時間將正常舉行（早上9時至晚上9時）。

針對個資憂慮，戴耀庭又指，系統已重設密鑰，投票過程所收集的個資在有結果後會馬上銷毀，呼籲選民放心。

截至下午14時40分左右，戴耀庭在臉書分享頭2小時已有近3萬4000人投票，準確數字尚待民主動力公布。

圖為新界東投票站外排隊等候投票的人龍。（法新社）

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