為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港泛民派初選因電腦被扣風波延遲開始 2小時已有3萬4千港人投票

    香港立法會選舉泛民派今明2日進行立法會選舉初選，儘管今日因故延遲，港人投票意願仍堅定。（法新社）

    香港立法會選舉泛民派今明2日進行立法會選舉初選，儘管今日因故延遲，港人投票意願仍堅定。（法新社）

    2020-07-11 15:31:28

    〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉泛民派今明2日進行立法會選舉初選，力求爭取36席過半，豈料選前一日，負責協辦選務工作的「香港民意研究所」港島南區黃竹坑辦公室遭多名便衣警察以「不誠實使用電腦」為由搜查並帶走部分電腦、文件；有分析認為此風波旨在威嚇選民，而今為投票首日，不少香港人仍勇敢上街表達民意，各區投票所湧現投票人潮。截至14時40分左右，據悉，香港人已在2小時內投下近3萬4000票。

    此初選由香港大學副教授戴耀廷發起，委由香港民意研究所「香港民意研究計畫」負責初選投票系統；根據《立場新聞》報導，因昨日風波，導致最後階段準備工作延誤，出於安全考量，技術團隊只能為系統重設密鑰，因此原定於上午9時開放的投票站延遲至中午12時才開放。

    香港民派組織「民主動力」凌晨3時透過粉專公告延後，並聲明強調，初選使用的是另一套獨立電腦系統，因此，警方的調查並不會影響11、12日的民主派初選。

    延後來得突然，有市民未收到延後消息，9時前往投票站撲空；被問及為何趕早投票，一名連續在龍門居和樂翠區投票站撲空的市民回應，擔憂晚投票人多阻塞，因此想盡早將票投下，連續撲空也不會干擾他的投票意願，強調將回家等投票站開放再出門投票。

    油麻地另一名撲空市民則表示，除了初選以外已沒有其他方法表達民意，所以「有冇（沒有）用都要做（投票）」；黃埔街投票站另一名市民則表示詢問投票站人員才知延後開放，相當擔心稍後恐遭港警以各種理由擾亂投票站，但他堅定表示，「就好像打游擊戰，這次投不到，就第二天投」；港版國安惡法通過，仍無阻港人展現民主精神。

    投票站中午12時準時開放，12時前，多區投票站已出現準備投票人龍；戴耀廷、前議員區諾軒及民主動力召集人趙家賢中午也就投票事宜接受訪問。戴耀廷直言，對投票率有信心，呼籲市民踴躍投票，「用真實的聲音對抗政府」。

    戴耀廷針對昨日調查事件再度說明，強調初選使用的電腦系統完全獨立，並不存放在民研辦公室內，是最後準備工作受調查影響，因此投票延遲。今日有投票系統技術問題都基本解決，戴耀庭也強調，投票兩日都有技術人員待命，有信心處理包括嚴重網路攻擊等技術問題，明日投票時間將正常舉行（早上9時至晚上9時）。

    針對個資憂慮，戴耀庭又指，系統已重設密鑰，投票過程所收集的個資在有結果後會馬上銷毀，呼籲選民放心。

    截至下午14時40分左右，戴耀庭在臉書分享頭2小時已有近3萬4000人投票，準確數字尚待民主動力公布。

    圖為新界東投票站外排隊等候投票的人龍。（法新社）

    圖為新界東投票站外排隊等候投票的人龍。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港泛民派今初選 電腦被扣
    2020-07-11 05:30

    港泛民派今初選 電腦被扣
    港民主派明初選 國安法壓著打
    2020-07-10 05:30

    港民主派明初選 國安法壓著打
    搶先振興！全國電子今起破盤價5天

    搶先振興！全國電子今起破盤價5天
    強推國安法泛民派恐立法會過半 港澳辦：北京一定會出手
    2020-06-14 22:39

    強推國安法泛民派恐立法會過半 港澳辦：北京一定會出手
    自我審查？香港大學訃聞悼念何鴻燊 照片裁掉梁天琦挨轟
    2020-05-27 21:53

    自我審查？香港大學訃聞悼念何鴻燊 照片裁掉梁天琦挨轟
    國際今日熱門
    2020-07-10 17:05

    香港本土病例暴增！中小學停課「提早放暑假」

    2020-07-10 18:17

    到處甩鍋？ 中國官媒：吉爾吉斯也爆「社區獲得性肺炎」

    2020-07-10 17:51

    美國將退出WHO 譚德塞哽咽：分裂無法戰勝武漢肺炎 影片

    2020-07-10 17:08

    美泰簽署「戰略遠景聯合聲明」強化軍事交流合作

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播