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    全力護航港版國安法！林鄭月娥：可解決教育被政治化

    香港特首林鄭月娥。（路透）

    香港特首林鄭月娥。（路透）

    2020-07-11 16:46:14

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今天（11日）表示，香港年輕一代出現的問題不是教育問題，而是「教育被政治化」；要扭轉局面，就要先解決政治問題，這就是為何北京當局要推動「港版國安法」。

    綜合港媒報導，林鄭月娥今天出席「香港教育高峰論壇」致詞時表示，香港年輕一代出現的問題，可能主要不是香港教育的問題，而是教育被「政治化」的問題。所以她認為「政治問題不解決，更好的教育措施、更多的教育資源，也難以扭轉局面」。

    林鄭稱，從2014年雨傘運動到去年的反送中運動，可以清楚看見有「反中央、反政府」勢力藉由不同途徑滲透校園。林鄭更指稱，媒體對國家的負面報導、對政府的肆意抹黑、對歷史的錯誤表述，都反映在教材、課堂教學、考試題目、學生課外活動等方面。

    林鄭說，這就是為何北京當局要從國家層面推動港版國安法，以及為何其中有2條條文與學校直接相關，包含第9條規定港府應加強監督、管理學校有關國家安全的事宜，以及第10條明定應透過學校實施國家安全教育。

    林鄭最後強調，她希望港版國安法是「讓教育回歸教育、讓學習重回正軌」的轉機，她與港府會給予學校最大支持。

    不同林鄭說法，國際與香港民主派人士普遍認為港版國安法上路之後，香港人民自由受到極大限縮，香港末代總督彭定康（Chris Patten）接受美國《CNBC》專訪時批評特首林鄭月娥是在香港歷史上「可悲的賣國人物」。

    香港大律師公會（Hong Kong Bar Association）也在1日晚間發表聲明，對已於同日正式實施的港版國安法表達「深切關注」，認為該法損害香港的高度自治，並削弱司法獨立與對基本人權及自由的保障。

    聲明也批評港版國安法生效前不曾公布草案或摘要，更未對外進行諮詢，就連林鄭月娥都坦承對國安法細節一無所知。

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