抹黑反送中 林鄭急推國安教育

志在九月香港立法會選舉的香港民主派初選十一日登場，共計兩天，首日吸引多達近廿三萬人出門投票，民眾頂著烈日排隊，或進巴士變身的票站投票。（歐新社）

2020-07-12 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港特首林鄭月娥十一日在支持當局的文匯報及香港教育工作者聯會合辦的「香港教育高峰論壇」上表示，去年六月以來反對政府送中「逃犯條例」修訂案的「暴力事件」被捕人士有四成是學生一事，反映出「教育被『政治化』」，故須先解決政治問題才能扭轉局面，呼籲眾人體會中國替香港制定港區國安法的苦心。她更強調已交代教育局長制定系列計畫，掌握該法「讓香港從亂到治的轉機」。

修例風波推給學生不守法

林鄭月娥聲稱去年「修例風波」再次讓不少人深感香港教育的問題：超過三千名學生被捕，大學校園淪為「暴力溫床」，中學生也興起組織並學會拉「人鏈」、高呼罷課與「香港獨立」，誤以為將「暴力違法」行徑合理化、常態化就可逼政府讓步，顯示出「部分學生的守法意識薄弱，經過暴力洗禮的青年人似乎習慣了用口號或者抗爭的手法去表達己見和爭取自己的利益」。

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林鄭稱香港年輕一代出現這些行為，「可能主要不是香港教育的問題，而是教育被『政治化』的問題」；從二○一二年反「國民教育」運動、一四年「佔領中環」運動的「違法佔中」到去年「修例風波」，可「清楚看到有反中央、反政府的勢力通過不同途徑滲透校園」，且「媒體對國家的負面報導，對歷史的錯誤表述，對政府和執法機構的肆意抹黑，都反映在教材、課堂教學、考試題目、學生的課外活動等等。」

她指出，港區國安法有兩條文直接從學校的「國家安全」教育下手，正是出於上述思考。香港教育局長受命制定的計畫，則環繞中國憲法以及中國政府為香港制定的「基本法」、「國歌條例」、「港區國安法」打轉，並「與中國歷史和國情教育有機結合」，以為如此可有效提升學生的「國民意識和對國家發展的興趣」。

香港教育局局長楊潤雄也在同一個論壇上表示，遵守國安法正如遵守校規，教育局正尋求專家意見，就學校管理和學習活動提供更詳細指導。

香港立法會選舉的民主派初選十一日登場，名氣響亮的參選人、前香港眾志秘書長黃之鋒十一日在幫另一位參選人袁嘉蔚拉票時，遭到一名男子質疑他濫用捐款，黃之鋒否認，反批對方抹黑，引爆兩人口角。（法新社）

志在九月香港立法會選舉的香港民主派初選十一日登場，共計兩天，首日吸引多達近廿三萬人出門投票，民眾頂著烈日排隊。（歐新社）

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