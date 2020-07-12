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    鄱陽湖水位破長江洪災紀錄 官方示警將發大洪水、急轉43萬人避難

    截至昨17時，江西洪災受災人數高達521.3萬人，直接經濟損失64.9億元人民幣（約新台幣273億）。（法新社）

    截至昨17時，江西洪災受災人數高達521.3萬人，直接經濟損失64.9億元人民幣（約新台幣273億）。（法新社）

    2020-07-12 11:35:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域近日暴雨不斷，位於江西的中國第一大淡水湖鄱陽湖水位突破1998年長江洪災的紀錄，成為有紀錄以來新高，水漲速度還比預期快16小時，現仍不斷攀升中，江西水文局警告，鄱陽湖即將發生流域性大洪水，緊急移轉43萬人避難。

    綜合中媒報導，江西鄱陽湖在今日凌晨零時，水位高度超過1998年長江洪災所創下的紀錄22.52公尺高度，另外在江西饒河鄱陽站的水位在今早7點達22.74公尺，同樣打破1998年的22.61公尺紀錄，已經比歷史紀錄高13公分，而且破紀錄時間比當局預測還快16小時，顯示水漲速度超乎預期，目前仍持續上漲中。

    鄱陽湖棠蔭站也破歷史紀錄，今早7點水位22.58公尺，打破1998年的22.57公尺歷史紀錄，水位同樣持續上漲，顯示鄱陽湖水位全面暴漲中；鄱陽湖水位迅速上漲原因來自於持續強降雨和上游來水雙重影響，江西境內河流水位暴漲，全省河道破警戒站數達32個，河水匯聚導致鄱陽湖水位迅速上漲，同時，長江也對鄱陽湖倒灌，導致鄱陽湖水位持續抬升。

    截至昨17時，江西洪災受災人數高達521.3萬人，直接經濟損失64.9億元人民幣（約新台幣273億），災情還在進一步擴大中；江西水文局水情處處長凍芳芳在記者會表示，近期鄱陽湖水位連續8日漲幅在0.4公尺以上，單日最大漲幅0.65公尺，歷史罕見，他警告：「結合當前五河及長江雨水情，預計鄱陽湖將發生流域性大洪水。」

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