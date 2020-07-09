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    杭州新安江水庫9門齊開洩洪 初估淹掉下游12村落、波及30萬人

    位於杭州的新安江水庫因水位超過警戒線，昨日首度「9門齊開」，大量湖水沖下，導致許多下游民眾受災。（圖擷自微博）

    位於杭州的新安江水庫因水位超過警戒線，昨日首度「9門齊開」，大量湖水沖下，導致許多下游民眾受災。（圖擷自微博）

    2020-07-09 11:32:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，不只長江流域災情慘重，錢塘江流域也告急，位於杭州的新安江水庫因水位超過警戒線，昨日首度「9門齊開」，大量湖水沖下，導致許多下游民眾受災，初估有12個村落遭淹，並有30萬人受影響。

    位於杭州的新安江水庫因水位超過警戒線，昨日首度「9門齊開」，大量湖水沖下，導致許多下游民眾受災。（圖擷自微博）

    位於杭州的新安江水庫因水位超過警戒線，昨日首度「9門齊開」，大量湖水沖下，導致許多下游民眾受災。（圖擷自微博）

    中國華東地區最大的水庫、位於浙江省杭州市建德市的「新安江水庫」（俗稱千島湖），因近日暴雨水位達到歷史新高，當局於7日時雖先開「3閘門」洩洪，但水位仍持續上漲，8日上午水庫水位高達108.38公尺，當局為此在9點宣布「9門齊開」，到下午時洩洪量達每秒7800立方公尺，遠超過官方預期。洩洪過程中，劇烈的河水沖擊也讓「胖頭魚」飛到空中，出現罕見的飛魚現象，不少下游民眾藉機將魚撈走，甚至有人收穫到近10至15公斤重的胖頭魚，並PO網炫耀。

    位於杭州的新安江水庫「9門齊開」，大量湖水沖下，也讓「胖頭魚」飛到空中，出現罕見的飛魚現象。（圖擷自微博）

    位於杭州的新安江水庫「9門齊開」，大量湖水沖下，也讓「胖頭魚」飛到空中，出現罕見的飛魚現象。（圖擷自微博）

    據悉，本次洩洪也引發災情，建德市當地有8個鄉鎮（街道）共30萬人受到洩洪影響，並有超過2萬多名民眾被迫連夜撤離，12個村落受淹，41家企業商戶受淹，農作物受災面積約9800畝。初估統計農業、工礦企業、基礎設施、私人財產等損失約人民幣1.24億元（約新台幣5.58億元）。

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