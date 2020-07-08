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    中國第一高樓成水濂洞！不敵豪雨 60樓以下狂漏水

    上海中心大廈共121層樓，建築物高度為632公尺，是僅次於高度828公尺杜拜塔的世界第二高樓，也是中國全國最高的建築物。（歐新社）

    上海中心大廈共121層樓，建築物高度為632公尺，是僅次於高度828公尺杜拜塔的世界第二高樓，也是中國全國最高的建築物。（歐新社）

    2020-07-09 00:12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國部分地區連日受大雨侵襲，中國第一高樓「上海中心大廈」近日也漏水，不少大樓內上班的員工拍下高樓層室內漏水的影片，抱怨「從60樓到9樓都在漏水」；官方緊急解釋，是大樓設備故障導致。

    綜合中媒報導，上海中心大廈6日傳出嚴重漏水，根據大樓辦公室員工在微博分享的影片，只見不同樓層多間辦公室內都像是下起豪雨，不少員工來不急逃避嚇得手足無措，也有人連忙將文件及電腦等3C用品移往他處；公共區域也有多區出現漏水情形，大水從天花板像瀑布般沖下，唏哩嘩啦水聲不斷。

    對此，上海中心大廈在官方微博解釋，當日凌晨大廈設備故障，導致部分樓層漏水，在故障情形出現後，大廈立刻啟動緊急搶消，截至微博發布時，故障已基本排除，為了保障運行安全，大廈對漏水樓層設備等開展全面檢查。為了安全起見，採取了臨時關閉部分電梯等措施，從而影響了部分租戶正常經營。目前樓內各分區間交通已經恢復。

    不過中國網民仍對此狂酸「厲害了，我的豆腐渣」、「國內報導說漏水和暴雨無關，那我奇怪了這些水從哪來的？」、「水濂洞有了，該美猴王出場了」、「豆腐渣工程就是這個樣子」。

    上海中心大廈共121層樓，建築物高度為632公尺，是僅次於高度828公尺杜拜塔的世界第二高樓，也是中國全國最高的建築物。該大樓耗資人民幣148億元（約新台幣620億元），於4年前落成。

    綜合中媒報導，上海中心大廈6日傳出嚴重漏水情形，根據大樓辦公室員工在微博分享的影片，只見該大樓內多間辦公室內下起豪雨，不少員工嚇得手足無措，也有人連忙將文件及電腦等3C用品移往他處。（擷取自微博）

    綜合中媒報導，上海中心大廈6日傳出嚴重漏水情形，根據大樓辦公室員工在微博分享的影片，只見該大樓內多間辦公室內下起豪雨，不少員工嚇得手足無措，也有人連忙將文件及電腦等3C用品移往他處。（擷取自微博）

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