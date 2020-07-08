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    華東最大水庫「7孔流水」仍擋不住 今首度「9門齊開」全力洩洪

    中國新安江水庫建成61年來首次「九門齊開」洩洪。（翻攝自微博）

    中國新安江水庫建成61年來首次「九門齊開」洩洪。（翻攝自微博）

    2020-07-08 10:20:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，位在錢塘江上游、華東地區最大的「新安江水庫」時隔9年，昨日再開閘門洩洪，原本當局只預期開「3門」、「連續多日洩洪」不料洩洪速度遠比不上水位上升的速度，即便已開到「7門」，水位仍持續上升超過1公尺，昨晚7時浙江省已啟動錢塘江流域防汛Ⅰ級應急響應，急下令今日9時起，「9門齊開」全力洩洪，這是水庫建成61年來首度閘門全開洩洪。

    綜合中媒報導，位在浙江省杭州市建德市的「新安江水庫」受連日暴雨影響水位飛漲，昨日上午10時宣布開「3閘門」洩洪。不料，水庫水位仍超防汛限度並持續上漲，迫使當局在短短6小時內2度改令，最終變為「7閘門」洩洪。

    但即便開「7閘門」，以每秒4500立方公尺的速度洩洪，水位仍未下降，截至昨晚7時，水位已達到108.05公尺，超出防汛限度2公尺以上，錢塘江流域告急，浙江省急啟動「錢塘江流域防汛Ⅰ級應急響應」。今日上午6時水位已漲到108.37公尺，浙江省水利廳發布「新安江水庫4號調度令」，自9時起，水庫「9門齊開」，以每秒6600立方公尺的速度全力洩洪，杭州市當局也針對錢塘江支流的蘭江流域發布「洪水藍色預警」。

    錢塘江水勢兇猛。（翻攝自微博）

    錢塘江水勢兇猛。（翻攝自微博）

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