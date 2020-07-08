新安江水庫「9門齊開」全力洩洪 半小時洩洪量與「西湖」相當

新安江水庫今日上午9時「九門齊開」全力洩洪。（翻攝自微博）

2020-07-08 13:27:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，不只長江流域災情慘重，錢塘江流域也告急，位在錢塘江上游、華東地區最大的「新安江水庫」今日上午9時「9門齊開」以每秒6600立方公尺的速度全力洩洪，半小時流量與整個杭州「西湖」的儲水量（約1400餘萬立方公尺）相當。中媒報導，過去只開「3閘門」情況下總洩洪量近乎「22至25個西湖」，今年水位漲至歷史新高，水量更甚，下游恐現災情。

綜合中媒報導，新安江水庫的汛限水位是106.5公尺，7日上午水位超汛後，當局便下令開「3閘門」洩洪，但水位仍持續上漲，截至今日上午8時水庫水位高達108.38公尺，創歷史新高，迫使當局在9時宣布「9門齊開」，以每秒6600立方公尺的速度全力洩洪。

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中國媒體報導，在9閘門全開的情況下，半小時的流量與整個杭州「西湖」的儲水量（約1400餘萬立方公尺）相當，而9年前，只開「3閘門」洩洪的情況下，總洩洪量近乎「22至25個西湖」，今年水量更甚，下游恐現災情。

此前，浙江省水利廳相關專家、建德市防指辦和市應急局等負責人曾向中媒表示，新安江水庫在只開「3閘門」，以每秒2700立方公尺的速度洩洪，下游的蘭溪、桐廬、富陽等河網水位都處於安全線內，影響較小。

但現在洩洪量大增，遠超出官方預期，今日上午，杭州市當局已針對錢塘江支流的蘭江流域發布「洪水藍色預警」。

新安江水庫下游大風大雨，能見度極低。（翻攝自微博）

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