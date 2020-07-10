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    捍衛新聞自由遭中國囚禁！ 無國界記者：10人有生命危險

    無國界記者組織（RSF）表示，目前至少還有10名新聞自由的捍衛者在中國服刑，且面臨生命危險。 （圖擷取自「無國界記者組織」臉書粉專）

    無國界記者組織（RSF）表示，目前至少還有10名新聞自由的捍衛者在中國服刑，且面臨生命危險。 （圖擷取自「無國界記者組織」臉書粉專）

    2020-07-10 19:23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對維權人士的迫害向來不手軟，長期關注新聞自由的「無國界記者組織」（RSF）今（10）日表示，中國人權運動者、諾貝爾和平獎得主劉曉波離世將滿3年，但目前至少仍有10名新聞自由捍衛者在中國被關押，甚至面臨生命危險。

    一生為中國的人權與民主奮鬥、晚年卻遭中共禁錮的劉曉波，3年前7月13日因無法適時獲得保外就醫而肝癌病逝，「無國界記者組織」認為，劉曉波就是不屈不撓對抗中國政府鎮壓，爭取自由的表率。

    「無國界記者組織」今日公布報告顯示，目前至少有114名記者和捍衛新聞自由人士遭中國關押，其中有些人被判無期徒刑。該組織也發表一份名單，指出其中獲判重罪的10人健康狀況令人堪憂，若無法立即獲釋可能會有生命危險。

    「無國界記者組織」指出，中國是全球最大的記者監獄，在2020年RSF世界新聞自由指數報告180個國家中排名第177名。

    這10人分別是：

    50歲的哈維爾人權獎及薩哈羅夫獎得主伊力哈木土赫提、42歲的作家古麗米拉伊明、60歲的政治評論員陸建華、49歲的政治評論員張海濤、66歲的政治評論員秦永敏、57歲的RSF新聞自由獎得主、記者黃琦、80歲的出版人姚文田、56歲的瑞典筆會圖霍夫斯基獎得主桂民海、47歲的政治評論員吳淦以及53歲的漫畫家姜野飛

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