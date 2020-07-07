影片曝光！ 中國貴州大巴直衝水庫 已知18學生受傷送醫
〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州安順市今（7）日中午一輛載有多名學生的大巴直接衝入虹山水庫，稍早中國官媒《人民日報》指出，目前已有18人被送往醫院救治，墜入水庫的車輛也在下午3點被打撈出來。
今日中午12時左右，中國貴州安順市發生一起重大車禍，一輛載有多名學生的大巴士竟一頭撞壞道路護欄，衝進虹山水庫內，傳出車上還載有高考考生；稍早監視器曝光，大巴士原本在車道上朝著前方緩速行駛，卻突然急轉彎撞向護欄，直直墜入水中。
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對此，《人民日報》稍早指出，從虹山水庫現場救援組得到的消息：今天12時30分許，安順市一大巴士不慎墜入虹山湖，現已救援出18名受傷人員，並第一時間送往醫院救治，原先沉入水中的車輛也在下午3點被打撈出水。
貴州大巴直衝水庫監視器影片曝光
【貴州安順一載學生公交車墜湖：正組織各方救援！ 】7月7日11時，安順市西秀區一城市公交車行致虹山水庫時，側翻墜湖，目前傷亡人數未知，安順市政府正在全力搜救落水人員。貴州省應急廳也已成立應急指揮部，調度各方力量全力組織開展救援。 pic.twitter.com/txjasK3suF— 人民日報 People's Daily （@PDChinese） July 7, 2020