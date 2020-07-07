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    影片曝光！ 中國貴州大巴直衝水庫 已知18學生受傷送醫

    中國貴州安順市一輛大巴士7日中午突撞破護欄，墜入虹山水庫之中，目前車輛已被打撈出來，車上18名受傷人員被送往醫院。（圖擷取自微博）

    中國貴州安順市一輛大巴士7日中午突撞破護欄，墜入虹山水庫之中，目前車輛已被打撈出來，車上18名受傷人員被送往醫院。（圖擷取自微博）

    2020-07-07 16:48:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州安順市今（7）日中午一輛載有多名學生的大巴直接衝入虹山水庫，稍早中國官媒《人民日報》指出，目前已有18人被送往醫院救治，墜入水庫的車輛也在下午3點被打撈出來。

    今日中午12時左右，中國貴州安順市發生一起重大車禍，一輛載有多名學生的大巴士竟一頭撞壞道路護欄，衝進虹山水庫內，傳出車上還載有高考考生；稍早監視器曝光，大巴士原本在車道上朝著前方緩速行駛，卻突然急轉彎撞向護欄，直直墜入水中。

    對此，《人民日報》稍早指出，從虹山水庫現場救援組得到的消息：今天12時30分許，安順市一大巴士不慎墜入虹山湖，現已救援出18名受傷人員，並第一時間送往醫院救治，原先沉入水中的車輛也在下午3點被打撈出水。

    貴州大巴直衝水庫監視器影片曝光

    稍早監視器曝光，這輛大巴原本在車道上朝著前方緩速行駛，卻突然急轉彎撞向護欄，直直墜入水中。（圖擷取自YouTube）

    稍早監視器曝光，這輛大巴原本在車道上朝著前方緩速行駛，卻突然急轉彎撞向護欄，直直墜入水中。（圖擷取自YouTube）

    原先沉入水中的車輛也在下午3點被打撈出水。（圖擷取自《人民日報》推特）

    原先沉入水中的車輛也在下午3點被打撈出水。（圖擷取自《人民日報》推特）

    原先沉入水中的車輛也在下午3點被打撈出水。（圖擷取自《人民日報》推特）

    原先沉入水中的車輛也在下午3點被打撈出水。（圖擷取自《人民日報》推特）

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