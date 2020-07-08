川金再會？ 川普：若有幫助我願意

川普表示若他認為有幫助，願意再辦一次「川金會」。（美聯社）

2020-07-08 23:35:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國及南韓近期非常希望能與北韓展開對話，但都遭潑冷水，北韓外務省也直接表明再啟「川金會」完全沒有必要。而美國總統川普則表示，如果和北韓領導人再次舉行峰會有幫助的話，那麼他願意和金正恩見面。

綜合外媒報導，川普本月7日接受格雷電視台（Gray Television）的節目主持人蘇斯特倫（Greta Van Susteren）訪問，談話間蘇斯特倫問及南韓希望美國能夠協助其與北韓開啟對話時，川普回應表示可以理解為什麼他們（南韓）會希望自己和金正恩會面，而自己也打算這麼做，接著川普又說：「如果我認為會有幫助，那麼我就會去做」。

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再被問及會晤金正恩是否真的會有幫助時，川普表示有可能，「我跟他（金正恩）關係很好，所以很有可能」。

雖然川普自信表示會與金正恩會談，但北韓外務省第一副相崔善姬本月4日發表談話時就指出沒必要和美國談判；外務省負責對美事務的局長權正根7日也透過官媒《朝中社》聲明沒有和美國人坐下來和談的打算，還痛批南韓自以為能當個中間人，對北韓「多管閒事」。

而美國大選即將在今年11月3日登場，川普的民調表現明顯落後對手拜登（Joe Biden），外界也有人認為川普希望藉由與北韓成功展開對話拉抬自己的選情，白宮前國安顧問波頓（John Bolton）也分析認為川普會在大選前拋出「十月驚喜」（October Surprise），邀請金正恩參加會談。但美國國內一些分析人士透過研究民調資料後指出，朝鮮問題不被視為影響選情的主要因素，質疑川普應該還有其他優先要處理的問題。

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