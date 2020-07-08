為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川金再會？ 川普：若有幫助我願意

    川普表示若他認為有幫助，願意再辦一次「川金會」。（美聯社）

    川普表示若他認為有幫助，願意再辦一次「川金會」。（美聯社）

    2020-07-08 23:35:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國及南韓近期非常希望能與北韓展開對話，但都遭潑冷水，北韓外務省也直接表明再啟「川金會」完全沒有必要。而美國總統川普則表示，如果和北韓領導人再次舉行峰會有幫助的話，那麼他願意和金正恩見面。

    綜合外媒報導，川普本月7日接受格雷電視台（Gray Television）的節目主持人蘇斯特倫（Greta Van Susteren）訪問，談話間蘇斯特倫問及南韓希望美國能夠協助其與北韓開啟對話時，川普回應表示可以理解為什麼他們（南韓）會希望自己和金正恩會面，而自己也打算這麼做，接著川普又說：「如果我認為會有幫助，那麼我就會去做」。

    再被問及會晤金正恩是否真的會有幫助時，川普表示有可能，「我跟他（金正恩）關係很好，所以很有可能」。

    雖然川普自信表示會與金正恩會談，但北韓外務省第一副相崔善姬本月4日發表談話時就指出沒必要和美國談判；外務省負責對美事務的局長權正根7日也透過官媒《朝中社》聲明沒有和美國人坐下來和談的打算，還痛批南韓自以為能當個中間人，對北韓「多管閒事」。

    而美國大選即將在今年11月3日登場，川普的民調表現明顯落後對手拜登（Joe Biden），外界也有人認為川普希望藉由與北韓成功展開對話拉抬自己的選情，白宮前國安顧問波頓（John Bolton）也分析認為川普會在大選前拋出「十月驚喜」（October Surprise），邀請金正恩參加會談。但美國國內一些分析人士透過研究民調資料後指出，朝鮮問題不被視為影響選情的主要因素，質疑川普應該還有其他優先要處理的問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓嗆無需對話 美國務院代表訪南韓釋善意：對話只等北韓點頭
    2020-07-08 15:24

    北韓嗆無需對話 美國務院代表訪南韓釋善意：對話只等北韓點頭
    同意金正恩對三次川金會看法 川普：我跟金正恩交情好
    2019-04-14 13:44

    同意金正恩對三次川金會看法 川普：我跟金正恩交情好
    大樂透加碼最終期25組百萬全送出

    大樂透加碼最終期25組百萬全送出
    真的「川金帶寅」？ 韓媒：青瓦台派人赴新加坡
    2018-05-30 19:44

    真的「川金帶寅」？ 韓媒：青瓦台派人赴新加坡
    傻眼！川普不見金正恩 南韓：正在弄清楚他的算盤
    2018-05-24 23:11

    傻眼！川普不見金正恩 南韓：正在弄清楚他的算盤
    國際今日熱門
    2020-07-08 08:12

    不甩佛奇「疫情惡化警告」 川普：美國目前狀況不錯

    2020-07-08 01:27

    許章潤疑因批習近平遭逮捕 美國務院促北京放人

    2020-07-08 05:30

    不甩港國安法╱臉書推特谷歌 拒提供港府用戶個資

    2020-07-08 05:30

    中國社媒軟體危國安 美擬封殺

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播