同意金正恩對三次川金會看法 川普：我跟金正恩交情好

2019-04-14 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩表示，只要美國願意抱持「正確態度」，並提出「雙方都能接受的條件」，今年不排除舉行第三次川金會，還聲稱若美、朝能達成「公平」的協議，他將「毫不猶豫簽字」。而美國總統川普13日對金正恩的發言表示同意，稱自己與金正恩私交甚篤，雙方充分理解彼此立場，舉行第三次川金會是一件好事。

據《韓聯社》報導，川普表示，金正恩領導下的北韓擁有廣闊的發展前景、強勁的經濟增長和成功潛力，期待北韓能早日棄核，並取消對北韓的制裁，見證朝鮮成為世界上最成功的國家。川普也說，自己與金正恩私交甚篤，雙方充分理解彼此立場，舉行第三次川金會是一件好事。

報導指出，川普11日會見南韓總統文在寅時表示，對第三次川金會持開放態度，期待與金正恩繼續對話。有觀點認為，川普與金正恩的積極互動，為河內會談後陷入僵局的雙方對話重新注入動力，雙方近期有望找到重啟對話的切入點。

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