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    北韓嗆無需對話 美國務院代表訪南韓釋善意：對話只等北韓點頭

    美國國務院常務副國務卿兼北韓特別代表比根自昨日起拜訪南韓，圖為比根今日在南韓發表談話情況。（路透）

    美國國務院常務副國務卿兼北韓特別代表比根自昨日起拜訪南韓，圖為比根今日在南韓發表談話情況。（路透）

    2020-07-08 15:24:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院常務副國務卿兼北韓特別代表比根（Stephen Biegun）自昨起拜訪南韓，行程共計3日；南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳，今日與比根會面後召開記者會表示，雙方就早日重啟與北韓對話方案進行深入討論。針對北韓日前強硬表態，比根也再釋善意，表示美方已經做好隨時與北韓對話準備。

    根據《韓聯社》報導，李度勳強調，對話和協商是解決問題的唯一辦法，為此，南韓及美國方面要力促北韓早日返回談判桌；他引述比根說法，指出美國方面也保持靈活態度與北韓對話，希望能達成雙方滿意之協議。李度勳表示，南韓與美國將在此基礎上保持合作，並協同周邊國家與國際社會保持溝通。

    比根則指出，美國堅信兩韓的合作，將對朝鮮半島的安全環境營造發揮重要作用，美國將全力支援南韓推進兩韓合作。

    針對美國及南韓有意促進美朝（北韓）會談一事，北韓外務省第一副相崔善姬4日時曾強調，美國只是將會談視為處理政治危機的工具，北韓沒必要為美國總統川普連任之路重返談判桌，也要求南韓勿從中斡旋，更指北韓沒有與美國面對面談話之必要。

    針對北韓回應，比根表示，此次行程美方並未提議與北韓會晤。比根又以個人立場表示，將不接受崔善姬或他人指示，只接受基於美國與北韓近2年會晤成果的相關指示；他認為，相關指示將為朝鮮半島帶來和平，也將改善多方關係，美方也已做好與北韓對話準備，只等北韓點頭。

    比根也強調，美國將為實現朝鮮半島的和平繼續努力，美國總統川普立場亦同。

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