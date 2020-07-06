軍情動態》美尼米茲號航艦指揮官：南海演習和中國軍艦互望

美海軍尼米茲號航艦正在南海航行，據稱中共軍艦就在附近目睹美軍演習。（路透資料照）

2020-07-06 20:49:07

〔中央社〕美國海軍2艘航空母艦4日開始在南海進行演習，其中尼米茲號航空母艦指揮官海軍少將柯克今天告訴路透社，中國軍艦出現在美軍演習地點附近，並目睹演習過程。

中國海軍1日起在爭議海域南海的西沙群島附近展開為期5天演習。美軍也不甘示弱，出動尼米茲號（USS Nimitz）和隸屬第七艦隊的航艦雷根號（USS Ronald Reagan）兩個航艦打擊群，於美國國慶日當天在南海展開軍機起降演習。

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柯克（James Kirk）今天接受電話訪問時表示：「對方（中國海軍）看到我們，我們也看到他們。」他說，雙方接觸並未發生任何意外，「我們預期彼此互動一定會保持專業和安全。我們演習的海域交通相當繁忙，有許多各類船隻經過」。

美國這次南海軍演出動的2艘排水量10萬公噸航艦，各可載運約90架戰機；兩個打擊群的艦隊合計則共有約1萬2000名水手。

美國國防部4日宣布軍演消息時表示，美方欲「捍衛所有國家在國際法允許的任何地方從事飛行、航行和作業的權利」，動員規模則象徵美國的決心。

美國海軍過去也曾在南海以聯合航艦軍演展示武力，但今年演習適逢美中關係格外緊繃。美國對中國處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的做法多所批評，並指責中國趁各國忙於應付疫情之際，加強在南海和其他地區聲索主權。

中國外交部則表示，美國刻意派遣軍艦到南海秀肌肉，這是試圖在區域各國間挑撥離間。

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