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軍情動態》美軍秀「雙航艦」演習照 展現「夜間起降」戰技

美國太平洋艦隊公開多張照片，秀出「雙航艦」演習期間，雷根號「夜間起降」的訓練照。（照片取自美國太平洋艦隊推特）

美國太平洋艦隊公開多張照片，秀出「雙航艦」演習期間，雷根號「夜間起降」的訓練照。（照片取自美國太平洋艦隊推特）

2020-07-02 14:20:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍尼米茲號（CVN 68）和雷根號（CVN 76）航空母艦打擊群，6月28日在菲律賓海舉行聯合演習，展現美國維持亞太區域安全的決心。美國太平洋艦隊公開多張照片，秀出「雙航艦」演習期間，雷根號「夜間起降」的訓練照，顯示美軍精實的戰技。

美國太平洋艦隊1日在推特公開一組照片，表示在雙航艦演習期間，雷根號與第5艦載機聯隊30日全天進行彈射訓練。照片顯示，F/A-18戰機於夜晚彈射升空，尾巴拉出一條長長的光軌，也可以看到雷根號甲板上的官兵，用不同顏色的指示燈在甲板工作的情況。

美國太平洋艦隊6月28日宣布，尼米茲號和雷根號航艦打擊群將在菲律賓海進行聯合演習。僅僅在7天前，尼米茲號和羅斯福號才在同一片海域進行雙航艦演習。此外，中共解放軍也在7月1日至7月5日在西沙群島海域舉行海上演習。美中在西太平洋爭鋒相對，後續可能有更多軍事動作。

美國太平洋艦隊公開多張照片，秀出「雙航艦」演習期間，雷根號「夜間起降」的訓練照。（照片取自美國太平洋艦隊推特）

美國太平洋艦隊公開多張照片，秀出「雙航艦」演習期間，雷根號「夜間起降」的訓練照。（照片取自美國太平洋艦隊推特）

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