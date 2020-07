軍情動態》美軍秀「雙航艦」演習照 展現「夜間起降」戰技

2020-07-02 14:20:11

〔即時新聞/綜合報導〕美國海軍尼米茲號(CVN 68)和雷根號(CVN 76)航空母艦打擊群,6月28日在菲律賓海舉行聯合演習,展現美國維持亞太區域安全的決心。美國太平洋艦隊公開多張照片,秀出「雙航艦」演習期間,雷根號「夜間起降」的訓練照,顯示美軍精實的戰技。

美國太平洋艦隊1日在推特公開一組照片,表示在雙航艦演習期間,雷根號與第5艦載機聯隊30日全天進行彈射訓練。照片顯示,F/A-18戰機於夜晚彈射升空,尾巴拉出一條長長的光軌,也可以看到雷根號甲板上的官兵,用不同顏色的指示燈在甲板工作的情況。

美國太平洋艦隊6月28日宣布,尼米茲號和雷根號航艦打擊群將在菲律賓海進行聯合演習。僅僅在7天前,尼米茲號和羅斯福號才在同一片海域進行雙航艦演習。此外,中共解放軍也在7月1日至7月5日在西沙群島海域舉行海上演習。美中在西太平洋爭鋒相對,後續可能有更多軍事動作。

Aircraft from Carrier Air Wing #CVW5 were launching day and night from #USSRonaldReagan as @US7thFleet dual carrier operations with the Nimitz Carrier Strike Group continued in the Philippine Sea on Tuesday. #CVN76 @FlyNavy pic.twitter.com/JQdDKzYG3t