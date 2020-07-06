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軍情動態》精銳盡出！ B-52與「超級大黃蜂」戰機南海編隊共飛

B-52轟炸機於7月4日時與尼米茲號及雷根號的航艦打擊小組進行共同演訓。（圖擷取自美軍太平洋艦隊臉書粉絲專頁）

B-52轟炸機於7月4日時與尼米茲號及雷根號的航艦打擊小組進行共同演訓。（圖擷取自美軍太平洋艦隊臉書粉絲專頁）

2020-07-06 09:14:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「尼米茲號」和「雷根號」，週六在南海舉行「雙航艦」軍演，而美國空軍也派出B-52轟炸機與雙航艦所屬的航艦打擊小組進行海上聯合演習，美國太平洋艦隊今日也在臉書貼出B-52轟炸機與F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機、E-2「鷹眼」預警機聯合編隊飛行的畫面。

美國太平洋艦隊今在臉書表示，來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地（Barksdale Air Force base）的B-52轟炸機於7月4日時與「尼米茲號」及「雷根號」的航艦打擊小組進行共同演訓，藉此支持美國對印太地區安全維持穩定的承諾。

美國太平洋空軍則表示，B-52轟炸機從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地起飛，前往南海與雙航艦所屬的航艦打擊小組會合，整趟任務花費約28小時。第96轟炸機中隊指揮官達夫中校（Lt. Col. Christopher Duff）指出，轟炸機特遣隊展示了美國將武力迅速部署至前線作戰基地並執行遠程打擊任務的能力，此次任務也證明了美國有能力從本土出擊，在世界上任何地方飛行並執行任務。

B-52轟炸機與F/A-18F戰機、E-2預警機聯合編隊飛行。（圖擷取自美軍太平洋艦隊臉書粉絲專頁）

B-52轟炸機與F/A-18F戰機、E-2預警機聯合編隊飛行。（圖擷取自美軍太平洋艦隊臉書粉絲專頁）

B-52轟炸機與F/A-18F戰機、E-2預警機聯合編隊飛行。（圖擷取自美軍太平洋艦隊臉書粉絲專頁）

B-52轟炸機與F/A-18F戰機、E-2預警機聯合編隊飛行。（圖擷取自美軍太平洋艦隊臉書粉絲專頁）

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