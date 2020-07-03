外媒曝光挺港版國安法53國 與「自由」國家成對比

港版國安法在國際間引發極大爭議。（彭博）

2020-07-03 12:27:28

〔即時新聞／綜合報導〕「香港國安法」在國際間引發極大爭議，歐美日等國家紛紛發聲譴責，中國則找來52個國家替自己背書。對此，有外媒統整了一份完整的「挺中」、「反中」名單，並點出反對國安法的國家，都是被評價為「自由」的國家；相反地，支持國安法的國家，則是「不自由」或「部分自由」國家。

《AXIOS》報導，在週二的聯合國人權理事會大會中，由英國代表的27國和古巴代表的53國接續發表聯合聲明，表達對港版國安法的立場。

請繼續往下閱讀...

反對國安法的27國名單包含英國、澳洲、奧地利、比利時、貝里斯、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、冰島、愛爾蘭、德國、日本、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、荷蘭、紐西蘭、挪威、帛琉、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、瑞士。

美國對港版國安法亦表達強烈反對，但已於2018年退出人權理事會，因此並沒有在聯署名單中。

支持國安法的53國為中國、安地卡及巴布達、巴林、白俄羅斯、蒲隆地、柬埔寨、喀麥隆、中非共和國、葛摩、剛果-布拉柴維爾、古巴、吉布地、多米尼克、埃及、赤道幾內亞、厄利垂亞、加彭、甘比亞、幾內亞、幾內亞比索、伊朗、伊拉克、科威特、寮國、黎巴嫩、賴索托、茅利塔尼亞、摩洛哥、莫三比克、緬甸、尼泊爾、尼加拉瓜、尼日、北韓、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、巴布亞紐幾內亞、沙烏地阿拉伯、獅子山、索馬利亞、南蘇丹、斯里蘭卡、蘇丹、蘇利南、敘利亞、塔吉克、多哥、阿拉伯聯合大公國、委內瑞拉、葉門、尚比亞和辛巴威。

報導指出，根據「自由之家」統計的全球自由度報告，27個反國安法國家皆被評為「自由」；挺國安法的53國則為「不自由」或「部分自由」，藉此可了解至少在人權議題上，哪些國家分別支持、反對中國。

前美國駐聯合國人權理事會代表哈波（Keith Harper）分析，美國的缺席是雙方國家數量如此懸殊的原因之一，扣除掉一貫支持中國的國家，其他國家會因為能夠和中國達成更好協議，加上免受美國壓力，進而表態支持中國。哈波表示，「美國從國際組織抽離後，中國大幅崛起，他們極度渴望接手美國的位置，這份聯合聲明就是原因。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法