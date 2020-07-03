制裁中國！美參眾兩院通過「香港自治法」 送川普簽署

香港警察壓制示威民眾。（歐新社資料照）

2020-07-03 08:12:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院1日才剛通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），聯邦參議院2日趕在休會前，火速通過確認兩院一致的版本，送交白宮待總統川普簽署成法。這項法案將制裁損害香港自治的中國官員與金融機構，並規定總統必須在限制時間內進行制裁。

綜合媒體報導，眾議院1日一致通過「香港自治法」後，由於參眾兩院的法案版本有些許差異，必須再送回參院審理，參議院在2日迅速通過眾議院的法案版本，這是跨黨派壓倒性支持的罕見例子，反映美國國會對香港自治權遭到侵害的擔憂。

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根據法案內容，將對中國官員與其他侵害香港自治權的個人進行制裁，另外違反「香港自治法」之團體或個人往來的金融業者，也會是制裁對象。

美國國務卿在法案生效90天內，必須指認未能履行《中英聯合聲明》和《香港基本法》對港人義務的個人和實體，並向國會提交報告；財政部長也必須在上述報告發布後30天至60天內，提出與被點名人士有大量資金往來的外國金融機構，並向國會報告。

法案提到，上述被點名的人士，總統必須在1年內實施制裁，並由總統制訂制裁方式，包括凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施；針對遭點名外國金融機構，法案列出制裁方式共10種，總統可分兩階段實施制裁，但至少在第一年實施5項制裁，2年內實施全部制裁。可動用制裁包含禁止美國銀行放款及提供信用額度、禁止美國公民大量投資或購買該機構股票或債券，及拒絕該機構管理人員或擁有控股權益股東入境等。

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