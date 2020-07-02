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港版國安法壓力沈重！黃之鋒：不改名不刪文、更不想自我審查

中國通過「港版國安法」後，黃之鋒退出香港眾志，改以個人名義活動。黃之鋒今日在臉書表示，不會改自己的名字，也不會刪文，更不想自我審查。（歐新社）

中國通過「港版國安法」後，黃之鋒退出香港眾志，改以個人名義活動。黃之鋒今日在臉書表示，不會改自己的名字，也不會刪文，更不想自我審查。（歐新社）

2020-07-02 11:00:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國通過「港版國安法」後，黃之鋒等4名核心成員宣布退出香港眾志，改以個人名義活動。黃之鋒今日（2日）在臉書表示，不會改自己的名字，也不會刪文，更不想自我審查，「因為恐懼一旦入侵人心，我們就很難活成自己想要的樣子。」

港版國安法於6月30日晚間11點生效，中共威權主義魔爪伸入香港，破壞香港的人權、自由與自治，也讓民運人士面臨極大的危險，尤其是黃之鋒、壹傳媒創辦人黎智英，被傳出為第一波的「清算對象」。為了不讓他人被牽連，黃之鋒隨即退出香港眾志，改用個人名義繼續活動。

黃之鋒稍早在臉書表示，不會改自己臉書的名字，也不會刪去以前的文字和相片，那是他真實的生命歷程。黃之鋒說，會一如以往分享報導和評論，不會放棄自己的觀點和立場，除非是自己反思的結果。

黃之峰稱，不想被人審查，更不想自我審查。他並非完全不擔心，但不想過度擔心，以至令自己無時無刻活在恐懼當中。因為恐懼一旦入侵人心，我們就很難活成自己想要的樣子。

黃之峰的貼文讓大批網友按讚留言，有人感謝他的付出，也有人要他好好保護自己，畢竟「留得青山在，不怕沒柴燒」。

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