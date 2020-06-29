港人靜默遊行 鎮暴警濫權隨行

一名男子不滿警方無理驅趕民眾，指著警察飆罵。（歐新社）

2020-06-29 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國全國人大常委會準備表決「港版國安法」前夕，香港數百民眾廿八日在佐敦地區展開「靜默遊行」，以「不聚集、不喊口號、不逗留」為原則，沿著彌敦道前往九龍旺角一帶。然而，大批鎮暴警察沿途截查、圍堵、阻撓隊伍前進，還濫噴胡椒噴霧，最後更拘捕至少五十三人，包括兩名區議員。

據報導，全國人大常委會廿八日起再度審議港版國安法，據信將在卅日表決通過。儘管「惡法」當前，港人仍決心在「最後關頭」表達心聲，有遊行民眾表明這不是「最後抵抗」，他們將長期抗爭。遊行期間，部分示威者仍高喊「香港獨立」、「時代革命」等口號，並呼籲眾人在七月一日香港主權移交廿三週年之際，再次前往維多利亞公園集會抗議。不過，警方以違反防疫規定為由，自二○○三年以來，首次反對七一遊行集會。

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針對靜默遊行，鎮暴警察、便衣警察早已重兵部署，除了任意盤問和搜查民眾外，也多次舉旗要求「非法集結」者離開，但與此同時又封鎖多條離開路線，形成包圍之勢，進一步引發民眾飆罵，連媒體記者都被要求除下口罩、出示證件才准放行。尤有甚者，警方在驅趕時，數度毫無預警的噴灑胡椒噴霧，最後以非法集結為由拘捕五十三人，包括油尖旺區議員林兆彬、東區區議員徐子見及多名義務急救員。

香港「立場新聞」指出，此次遊行再度發生警方濫捕情事，一名帶著妻小逛街的父親，突被警方拉入封鎖線，隨即遭到拘捕，令目睹一切的幼子泣不成聲。儘管母親向警方強調，一家三口一直待在一起，但最後交涉未果，僅能目送丈夫被警車載離，並安慰孩子「爸爸明天就會回來」。

港人昨發起「靜默遊行」，抗議「港版國安法」。（路透）

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