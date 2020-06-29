港國安法6/30表決 違者終身監禁

資料來源：美國有線電視新聞網（CNN）

2020-06-29 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人民代表大會（人大）常務委員會廿八日起一連三天在北京開會，議程確定納入「香港版國安法草案」，預料將在卅日表決通過，並在七月一日香港主權移交廿三週年生效。儘管法案內容應不會在表決前公布，但與會的港區人大代表透露，刑責最高預料可達終身監禁。中國民運人士王丹警告，國安法生效後，香港「壹傳媒」集團創辦人黎智英，和香港本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒恐立即被捕。

人大常委會繼本月中旬後，罕見地在一個月內二度開會，且事先公布的議程均未提及港版國安法，卻在開幕後突然加入。據報導，此次有十名港區人大代表列席，其中身兼港府行政會議成員的葉國謙證實，首日上午議程即含港版國安法，人大常委分六組討論，條文清楚描述分裂國家、顛覆政權、組織實行恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國安等四項罪行及刑責，並表明中央可在三種情形下主導案件。

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有無追溯權、是否送中 表決前不公開

葉國謙表示，人大常委會法制工作委員會主任沈春耀指出，已從不同管道了解各界意見，並小幅修改部分內容，人大常委也都表態支持。至於法案有無追溯權、案件將依據中國或香港刑法，以及被告是否被送回「內地」審理等，都有相關條文說明，細節預料不會在表決前公開。另一與會的港區人大代表兼香港立法會議員吳秋北則表示，若會中一致認為草案成熟，本次開會就會提請表決。

值得注意的是，葉指違反國安是嚴重罪行，刑責可能不止先前外傳的三至十年監禁。他強調，既然美國等外國的類似法案可判終身監禁，「我看不出來港版國安法有何理由不可。」人大常委兼港區人大代表譚耀宗則聲稱，會將聽取的意見告知人大常委，包括一定要設追溯期，及罰則不可太輕，才能發揮震懾作用等。

香港公民黨主席、大律師公會前主席梁家傑批評，港版國安法條文連特首林鄭月娥及律政司長鄭若驊都沒看過，無非要人「不要問、只要信」。「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰則砲轟，儘管調查顯示逾半港人反對立法，中共卻置之不理，反而幻想有「沉默多數」支持，「這是國家級精神病」。國際特赦組織則指出，北京未經公開諮詢就立法，也未公布具體條文，根本是創造更多手段打擊人權，恐令香港淪為「警察社會」。

列入黑名單的反送中們 也在劫難逃

中國民運人士王丹廿八日透過「臉書」引述北京消息指出，人大常委會幾乎篤定會在卅日通過港版國安法，翌日起正式生效，屆時可能馬上逮捕黎智英和黃之鋒等人，但不確定是否會「送中」。他已告知兩人此消息，並警告港人，曾參與「反送中」運動而登上北京「黑名單」者，恐怕也在劫難逃，盼港人在生死危機關頭，一定要做最後抵抗。

一名女子遭到警方搜查及登記身分。（歐新社）

示威者遭到重裝鎮暴警察當街拘捕。（歐新社）

香港大批警員駐守佐敦地區，並在街上任意盤查民眾。（美聯社）

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