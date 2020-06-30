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羅冠聰、周庭跟進退出香港眾志 以個人名義捍衛香港

中國全國人大常委會今日強勢通過「港區國安法草案」，香港眾志秘書長黃之鋒（左起），以及另外兩名創黨元老羅冠聰、周庭都相繼宣布退出香港眾志，強調未來將以個人名義捍衛香港。（歐新社）

中國全國人大常委會今日強勢通過「港區國安法草案」，香港眾志秘書長黃之鋒（左起），以及另外兩名創黨元老羅冠聰、周庭都相繼宣布退出香港眾志，強調未來將以個人名義捍衛香港。（歐新社）

2020-06-30 12:43:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會今日強勢通過「港區國安法草案」（港版國安法），香港眾志秘書長黃之鋒，以及另外兩名創黨元老羅冠聰、周庭都相繼宣布退出香港眾志，強調未來將以個人名義捍衛香港。

中國全國人大常委會今日強勢通過「港區國安法草案」（港版國安法），針對媒體第一時間追問，林鄭在在立法上有何角色，以及最高刑罰是否終身監禁等細節問題，林鄭均以此刻不適合回應任何提問拒答問題，並稱待公布實施後將說明如何落實執行。

國安法草案通過的消息傳開後，黃之鋒上午也立刻在臉書宣布即刻辭任香港眾志秘書長並退出香港眾志，強調未來將以各人身分實踐信念。而除了黃之鋒，同為創黨元老的羅冠聰、周庭也都陸續在臉書發文，宣布退出香港眾志。

其中羅冠聰表示，自2016年創立眾志以來，過去4年來歷經不少風雨，他們依然團結向前，未忘初心。但在《國安法》帶領下，香港將掀起一股腥風血雨的文革潮，未來香港人將被以言入罪、以思想入罪，甚至在白屋被刑求兼送中，雖然巨變將至、自身安危難料，但港人的抗爭奮鬥不會止息，只會以更堅毅的姿態延續。

周庭則指出，今起退出香港眾志，是個沉重且迫不得已的決定，也無法再參與國際連結工作，未來與伙伴戰友各自在不同崗位上努力，即使活在絕望當中，「我們都要繼續堅強的生活着，時刻記着彼此的存在。只要活着就會看見希望。」

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