港版國安法通過 港媒爆林鄭也沒看過內容

爭議多時的「港區國安法草案」（港版國安法）今日稍早由中國全國人大常委會全票表決通過，對此林鄭月娥稱，目前不適合回應任何提問，待法例通過並公布實施後，將說明如何落實執行。（彭博）

2020-06-30 10:54:27

〔即時新聞／綜合報導〕港媒報導指出，爭議多時的「港區國安法草案」（港版國安法）今日稍早由中國全國人大常委會全票表決通過，對此林鄭月娥稱，目前不適合回應任何提問，待法例通過並公布實施後，將說明如何落實執行。有港媒則爆料，指港區國安法制定是黑箱操作未公開條文，就連林鄭事前也都沒看過。

港區國安法通過 林鄭稱此刻不適合回應

綜合港媒報導，中國全國人大常委會今天閉幕，出席常委會會議的162名人大常委，全票表決通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（簡稱港區國安法草案），預計今下午將公開具體條文，並於明日開始生效。

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針對這項消息，林鄭月娥表示，由於人大常委會仍在開會，目前還不適合回應任何有關港區國安法的提問及解釋。林鄭月娥也提到，待人大常委會通過相關法例並將之列為基本法附件三，並由特區政府在港公布實施後，她及主要官員將會盡最大努力回應提問，特別是有關港區國安法如何落實執行的問題。

針對美國宣布暫停執行給予香港優惠待遇的規定，及停止對港出口國防設備，林鄭月娥則表示，不會害怕任何制裁行動，相信中央會有反制措施，若中央有需要港府也會全面配合。

《立場新聞》報導還提到，港區國安法會以基本法附件三的形式在港實施，但制訂過程完全是秘密的黑箱操作，從未公開條文，甚至連林鄭月娥也沒看過有關草案。

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