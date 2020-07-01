黑箱國安法生效 香港終結

親中國的香港示威者六月三十日在中國外交部駐港特派員公署外，舉起香港區旗與「反美霸權大聯盟」標語，支持港版國安法，抗議美國對香港實施制裁。（彭博）

2020-07-01 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會六月三十日表決通過強行制定的「香港特區維護國家安全法」，並於同日由國家主席習近平簽署公布、施行。此法不僅立法過程全盤黑箱作業，表決通過後，直到深夜才公布完整條文，西方國家和批評者尤其擔心，北京將藉此扼殺香港的自由、掏空香港自治。

黑箱立法 條文拖延公布

新華社當天傍晚宣布，十三屆全國人大常委會第二十次會議一六二名出席常委，全票表決通過香港國安法，習近平簽署第四十九號主席令予以公布，「自公布之日起施行」，將以納入香港「基本法」附件三的方式實施。國務院港澳事務辦公室（港澳辦）、北京駐香港聯絡辦公室（中聯辦）隨即發表聲明，聲稱堅決擁護、全力支持配合做好香港國安法實施相關工作，對「那些危害國家安全的極少數人來說，這部法律是高懸的利劍」。

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港人要等實施 才知內容

香港特首林鄭月娥晚間正式簽署港區國安法正式生效。港版國安法表決通過，距離北京著手制定草案的消息曝光僅六週。南華早報引述消息人士說法，人大常委會開會僅約十五分鐘便火速表決通過該法。香港知名民主運動者、本土派政團「香港眾志」秘書長黃之鋒發推文指出，此法通過「代表世界過去所熟悉的香港的終結」。

香港國安法制定過程完全黑箱作業，連林鄭月娥也未看過草案內容，法案表決通過的消息先透過香港的親北京人士及媒體披露訊息。立法會民主派議員毛孟靜說：「港人只有在這項新法實施後才能知道內容，豈止荒謬。」

非港居民 也是執法對象

中聯辦下午邀請多名港區人大、政協委員開會，全國政協常委唐英年說，會議未透露國安法條文，但即使案件交中國審理，最高刑罰是終身監禁，「不會有死刑」，由中央管轄的案件只包括少數特首「無權管、管不了、不會管」的外交及國防事務。正式公布後的條文顯示，不具有香港永久居民身分者，在香港以外針對香港特區犯罪者，同樣被列為執法對象。

過去兩年危害國安 可舉證

香港電台引述消息人士說法，條文中最重刑期是「無期徒刑」，但不包括中國刑法中有關國安罪行的「剝奪政治權利」；此外，涉嫌違反國安法者，若在該法公布實施日起過去兩年從事過危害國安，相關事證可做為舉證參考。

分析家指出，即使未見詳細內容，該法已劇烈改變北京與香港的關係。香港政治學者成名說：「這是根本上的改變，大幅削弱本地與國際對香港『一國兩制』模式及其穩健金融中心地位的信心。」

香港特首林鄭月娥六月三十日就美國停止向香港出口防衛設備表示，港府不會被任何制裁行動嚇倒。（彭博）

港版國安法摘要

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