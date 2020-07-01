眾志解散 香港民運化整為零

中國全國人大常委會六月三十日通過香港國安法後，「香港眾志」創黨主席羅冠聰（左）、秘書長黃之鋒（中）、前副秘書長周庭（右）立刻宣布退出。圖為三人去年六月在香港立法會外召開「反送中」記者會，抗議港府推動《逃犯條例》修訂案。（歐新社檔案照）

2020-07-01 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會六月卅日上午一通過《香港特別行政區維護國家安全法》，「香港民族陣線」、「香港眾志」等主張香港獨立或民主自決的香港政治組織，立刻紛紛宣告解散，但留下「海外分部繼續運作」、「化整為零」等「靈活方式」抗爭的伏筆。中共機關報《人民日報》隨即追打，嘲諷這些「變臉」、「自保」的「『縮骨』之舉」顯示，「亂港頭目」們終於「知道怕了」。

黃之鋒：以個人實踐信念

「香港眾志」秘書長黃之鋒在港版國安法通過前就透過「臉書」宣示，「國安法通過與否，我們總會尋覓到自己的身位，在民主運動擔當應該擔當的角色。」確定立法通過後，他馬上宣布退出「香港眾志」並辭去秘書長，「會以個人身分踐行信念」。黃之鋒強調，「當國安惡法壓境、解放軍演示狙擊『斬首』，在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談。以十年起計的政治牢獄、送到白屋嚴刑銬問、乃至直接送中，誰也沒有辦法確定明天」，而上述決定是他「承擔的勇氣」。

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風聲鶴唳 抗爭需更靈活

「香港眾志」創黨主席羅冠聰、前副秘書長周庭、常務委員敖卓軒也同步宣布退出。羅冠聰呼籲港人「隨時代而行，尋找自身可以承擔、付出的崗位」，他本人則將「以個人名義繼續參與反抗運動」。接著，尊重上述成員抉擇的「香港眾志」，鑑於「本會現時運作將難以持續，深感必須化整為零，眾人應以更靈活的方式繼續投入抗爭」，正式宣布解散，為近四年遭當局頻頻杯葛的這股泛民主派新興力量劃下句點。

此外，「香港民族陣線」也宣布遣散香港地區所有成員，並由台北、英國等海外分部接手目前工作，「推動香港獨立，直至勝利為止」。香港獨派學生組織「學生動源」隨即跟進，宣布香港本部解散，同時辭去召集人一職的鍾翰林稱此為「保障所有身分已曝光的成員人身安全」，但台灣、美國、澳洲等海外分部正式成立，「直至香港做為獨立主權國家前仍然會繼續前進」。

在本屆區議會取得三席、但遭親中媒體《文匯報》點名支持港獨的維多利亞社區協會也宣布，將暫停運作。灣仔區議員李永財、中西區議員何致宏及維協主席周世傑也宣布退出維協。

中國全國人大常委會表決通過香港國安法，香港民眾在中環一座商場舉著寫有「民不畏死」、「香港獨立」等標語的布條抗議。（美聯社）

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