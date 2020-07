美記者爆共和黨人士鬆口：民調若無反彈 川普不排除退選

2020-07-01 10:27:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國今年遭逢武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)重創及佛洛伊德之死示威抗爭,對現任總統川普選情造成重大打擊。有美國記者指出,共和黨人士首度鬆口,若川普的民調沒有起色,不排除退選可能。

《福斯新聞》資深記者加斯帕里諾(Charles Gasparino)昨日在推特上寫道,共和黨人士首度表態,若川普民調沒有反彈,不排除退選可能性,還有人說川普近來的心理狀態虛弱。但他認為,川普仍有時間與對手一戰,諷刺民主黨候選人拜登仍「躲在地下室裡」,人民也還沒意識到拜登的意識形態會左傾到何種程度。

《紐約時報》(The New York Times)與錫耶納學院(Siena College)共同進行的民調當中,川普以14個百分點的差距落後拜登,但遭川普痛斥是假新聞。

然而,川普後來接受媒體訪問時坦言,受到部分人士的憎惡,拜登可能會在此次選舉中勝出。川普在先前的專訪時曾提到,若輸掉總統大選他也不會戀棧,會去做其它事情。

BREAKING— (thread)GOP operatives are for the first time raising the possibility that @realDonaldTrump could drop out of the race if his poll numbers don’t rebound. Over the weekend I spoke to a sample of major players; one described Trumps current psyche as “fragile.” I’m