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美記者爆共和黨人士鬆口：民調若無反彈 川普不排除退選

受武漢肺炎疫情和黑人平權示威影響，川普民調表現不佳。（路透）

受武漢肺炎疫情和黑人平權示威影響，川普民調表現不佳。（路透）

2020-07-01 10:27:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國今年遭逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重創及佛洛伊德之死示威抗爭，對現任總統川普選情造成重大打擊。有美國記者指出，共和黨人士首度鬆口，若川普的民調沒有起色，不排除退選可能。

《福斯新聞》資深記者加斯帕里諾（Charles Gasparino）昨日在推特上寫道，共和黨人士首度表態，若川普民調沒有反彈，不排除退選可能性，還有人說川普近來的心理狀態虛弱。但他認為，川普仍有時間與對手一戰，諷刺民主黨候選人拜登仍「躲在地下室裡」，人民也還沒意識到拜登的意識形態會左傾到何種程度。

《紐約時報》（The New York Times）與錫耶納學院（Siena College）共同進行的民調當中，川普以14個百分點的差距落後拜登，但遭川普痛斥是假新聞。

然而，川普後來接受媒體訪問時坦言，受到部分人士的憎惡，拜登可能會在此次選舉中勝出。川普在先前的專訪時曾提到，若輸掉總統大選他也不會戀棧，會去做其它事情。

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