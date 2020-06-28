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抗疫還能翻譯8種語言！ 日本新創公司推出智能口罩

Donut Robotics執行長小野大介展示這款科技口罩。（路透）

Donut Robotics執行長小野大介展示這款科技口罩。（路透）

2020-06-28 15:59:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，戴口罩已成全球「新常態」。日本新創公司Donut Robotics順勢發明一種與智慧手機應用程式（APP）結合的「智能口罩」，將無處不在的口罩變成最新的科技小工具！

路透報導，這種命名為「Ｃ-口罩」（c-mask）的「智能口罩」，由白色塑膠材質製造而成，可附著到標準口罩上，透過藍牙連接至手機與平板電腦的APP，將語音轉換為文字簡訊、撥打電話或放大戴口罩人的聲音。這款口罩不但能上網、傳輸訊息，還能將日語翻譯成其它8種語言。

當武漢肺炎開始在日本流行時，這種口罩就獲得了為東京羽田機場提供引導和翻譯服務的合約。

Donut Robotics執行長小野大介（Taisuke Ono）表示：「多年來，我們一直在努力開發一款機器人。（現在）我們又利用該技術開發出一種產品，以應對被冠狀病毒重塑的社會生活。」

他說，另一個耐人尋味的功能是可以從手機中發出你的聲音。這種數位揚聲器的概念可以在教室或會議室中派上用場，因為在這些地方，你必須與你說話的人保持一定的距離。

c-mask售價約為40美元（約台幣1181元），該公司將很快在日本開放預訂，預計將今年晚些時候出貨，世界其他地區的客戶還要等待一段時間。

與智慧手機應用程式結合的c-mask，不但能上網、傳輸訊息，還能將日語翻譯成其它8種語言。（路透）

與智慧手機應用程式結合的c-mask，不但能上網、傳輸訊息，還能將日語翻譯成其它8種語言。（路透）

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