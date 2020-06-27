防疫淪政治角力 美國北卡州戴口罩恐違法

美國北卡羅來納州民主黨籍州長宣布在公開場合必須戴口罩，以防止武漢肺炎蔓延，不過共和黨州議員今天設法推翻這項命令，使得防疫淪為政治角力。（彭博）

2020-06-27 23:30:14

〔中央社〕美國北卡羅來納州民主黨籍州長宣布在公開場合必須戴口罩，以防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）蔓延，不過共和黨州議員今天設法推翻這項命令，使得防疫淪為政治角力。

美國「哈芬登郵報」（HuffPost）報導，北卡自1950年代至今禁止公共場合戴口罩，這是一項針對三K黨（Ku Klux Klan）成員的法律，不過這項法律與保障民眾免於罹患武漢肺炎的防疫方針相牴觸，因此北卡今年稍早投票決定，8月1日前，民眾公開場合戴口罩不違法。

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民主黨州議員打算延長這項豁免規定，共和黨卻加以阻撓，無視於北卡的確診病例數增加。

民主黨表示，北卡的共和黨人援引現有法律的目的，就是為破壞州長古柏（Roy Cooper）的口罩強制令。

民主黨立法競選委員會主席波斯特（Jessica Post）發表聲明說：「值此危機期間，他們的選民正在尋覓真正的領袖之際，他們（共和黨）無視本州所面臨的問題，從事沒有必要的政黨鬥爭。」

共和黨堅稱，他們不是試圖強迫民眾放棄戴口罩來保護自己和他人免受病毒感染，而是希望避免強制佩戴口罩。

共和黨州參議員海斯（Ralph Hise）表示：「我們正設法找出中庸之道，讓人們可以自由戴口罩不受罰，也可以不用被迫戴口罩。」

假使8月1日前沒有延長可戴口罩的豁免，那麼對於包括年長、免疫力差與非裔民眾等試圖確保自身免受病毒感染的人們而言，在該州戴口罩將成為違法行為。非裔民眾不論是在感染武漢肺炎或遭執法人員鎖定方面，都面臨較高的風險。

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