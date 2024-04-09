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台大婦科名醫遭控下藥性侵女業務 40萬交保

民進黨立委范雲去年曾陪同3名疑似受害的女子，召開「台大醫院成『惡狼』獵場，台大卻推開求助受害者」記者會。（資料照）

民進黨立委范雲去年曾陪同3名疑似受害的女子，召開「台大醫院成『惡狼』獵場，台大卻推開求助受害者」記者會。（資料照）

2024/04/09 14:47

〔記者錢利忠／台北報導〕曾遭立委范雲開記者會指控，涉嫌下藥性侵多名女子的台大婦產科某名醫，前年被藥廠女業務控告下藥性侵，台北地檢署勘查對話紀錄卻發現，女方事發後曾傳「感謝老爹」等字句給名醫，因此將名醫不起訴。不過，另有4名女子也控告該名醫，檢警今搜索名醫住處及辦公室，考量男方有無違反女方意願仍待釐清，諭令名醫40萬元交保。

據了解，該名醫遭檢警登門搜索時，否認下藥性侵等諸多指控，指自己是在「白色巨塔」鬥爭下被迫害的一方。

關於名醫先前被某藥廠女業務控告下藥性侵一案，北檢查出，名醫確實有與女方去開房間，但勘查摩鐵監視器等相關監視器影像，女方走進摩鐵與離開時，步伐穩健，無須旁人攙扶，與一般遭下藥案例可能出現腳步不穩、衣衫不整等情況不符；另外，女方的醫檢報告也沒發現體內有遭下藥等藥物殘留反應。

由於女方指控遭性侵害的場所，發生在摩鐵房間之內，檢方為求慎重，還勘查男女雙方的手機通聯記錄，查出女方指控遭性侵的事發晚上，女方回到家以後，還曾傳LINE給男方報平安，並提及「感謝老爹」等字句，經比對所有可供調查的事證後，難認定男方違反女方的意願，因此認定男方的罪證不足。

全案起源於2022年6月20日，提告的藥廠女業務與名醫去北市松江路某餐廳用餐，事後女方指控，她用餐期間曾短暫如廁，回來後喝下座位上的飲料，出現精神亢奮等疑似遭下藥的症狀，她恢復意識以後才發現自己裸躺在摩鐵床上，當時她無力反抗，只能在迷迷糊糊中被名醫性侵。對於女方的指控，名醫一概否認。

此事經媒體曝光後，名醫即被台大醫院調離主管職，台大醫院去年底也對其停聘。不過，名醫自始至終都否認下藥性侵女方，且為了自保，還向檢警聲請保全證據。檢警則根據女方指控，沿線調閱餐廳至摩鐵的監視器畫面，另傳喚當天載送兩人去摩鐵的運將作證，運將則向檢方證稱，女方在車上時意識清楚，不僅可以與男方聊天，還指示要走哪一條路到摩鐵，檢方考量諸多事證均有利於男方，因此將男方不起訴。

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