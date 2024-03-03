下藥迷昏美女業務拍裸照 竹科工程師判刑8年再賠120萬

下藥迷昏美女業務拍裸照，竹科碩士工程師判刑8年再賠120萬！（情境照）

2024/03/03 16:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科碩士工程師林男垂涎陳姓業務員美色，竟趁約出用餐之際，在陳女飲料中下藥，然後將陳女載回她租屋處性侵，甚至還趁她昏迷之際強拍裸照，新竹地院依強制猥褻罪判刑8年，民事部分並需賠償陳女120萬元。

法官調查，前年8月19日林男與陳女約到新竹縣竹北市某餐廳用餐，林男趁陳女離座至洗手間之際，惡意將不明藥物倒入陳女所飲用、由店家提供的熱決明子茶內，陳女喝下後旋即暈眩不適，趴臥桌上不省人事，林男見藥效發作，遂開車將陳女載回她的租屋套房，並趁滯留套房期間，利用陳女毫無意識之際，不顧她以腳踢踹反抗，強行將內褲褪去，並以手機拍她下體。

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隔天陳女醒來身體仍感不適、視力模糊及全身無力，深感異狀，因而向上開餐廳調閱監視錄影畫面，驚覺被下藥後失去意識，因而報警處理。

陳女因林男犯罪情節嚴重影響其身心，致她痛苦不已，蒙受無法抹滅陰影，終日以淚洗面，甚有輕生傾向，自案發後持續至身心科看診治療迄今，憤而求償精神撫慰金300萬元。

林男則說，刑事案件審理時已多次向陳女表示歉意並尋求和解，然均未獲同意，已先提存100萬元表示彌補損害誠意，然遭羈押迄今已失去工作，亦無法繳納房貸車貸及信貸，近日恐遭銀行查封拍賣。最後法官判賠120萬元。

刑事部分，新竹地院依以藥劑及對被害人為照相犯強制猥褻罪，將林男判刑8年。

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