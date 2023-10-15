好友竟是下藥強拍裸照惡狼 百萬和解她不為所動

竹縣林男連續對好友下藥迷昏強拍裸照。（情境照）

2023/10/15 16:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕最好的朋友，竟是下藥強拍裸照的惡狼！新竹縣張姓女子與林男不僅是多年好友，感情好到更是同租同大樓出租套房的棟友，日前2人外出用餐，張女當場昏迷不醒，事後多日仍身體不適，經回到店內調閱監視錄影，赫然發現林男趁機下藥，檢警搜索林男住處，在他手機內不僅起出張女裸照，竟還有另名林男多年好友陳女的裸照，陳女才知自己當時也遭迷昏偷拍，全案審理期間，林男雖拿出100萬元想求張女原諒，但身心俱創的張女堅不和解，堅持要讓背叛多年友情的林男付出代價，最後新竹地院依強制猥褻罪重判林男8年徒刑。

法官調查，去年8月林男與張女到新竹縣竹北市一家餐廳用餐，趁張女上洗手間時，趁機將迷藥倒進決明子茶內，張女喝完隨即暈眩不適，趴在桌上全身無力，林男見藥效發作，遂要餐廳人員協助攙扶張女到他車上，載張女回到租屋處。

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林男依照原先犯罪計畫，未經張女同意先取走她房間鑰匙，當晚多次進入、滯留張女租屋處，期間褪去張女衣物，拍攝下體特寫照片。

隔天張女甦醒後仍深感不適，暈眩、視力模糊且全身無力持續數日，請求餐廳調閱用餐時監視錄影，赫然發現遭林男下藥，憤而向警方報案。

檢警持新竹地院搜索票前往林男住處搜索時，除了在林男手機中發現張女的裸照外，竟然還有另名女子的裸照，經過追查，才知林男在去年1月也曾對好友陳女下藥。

法官調查，去年1月林男與好友陳女與另名友人，3人在林男租屋處吃東西小聚，友人離開後，林男趁機將迷藥倒進陳女湯內，陳女喝完隨即昏迷不醒，林男趁機脫掉她衣物拍裸照。

事後陳女昏睡將近18小時，醒來時意識與視力均甚為模糊，精神狀況不佳，但因與林男是多年好友，根本未有絲毫懷疑，林男事後還假好心開車載她回家。若非警方查獲林男對張女的犯行，陳女完全不知自己被好友下藥強拍裸照。

法官認為，林男與2女均為熟識關係，竟無視2女對他的信任，僅為滿足性慾，竟連續對2女下藥強拍裸照，造成2女受創甚深。

其中張女因身心嚴重受創，需持續進行心理諮商迄今，即便林男提出法院提存書，聲稱已經提存100萬元作為賠償金，但張女卻告訴法官，堅決不和解，一定要讓背叛友情的林男受法律最嚴厲的制裁，最後法官依兩次侵入住宅以藥劑及對被害人為照相犯強制猥褻罪，重判有期徒刑8年。

林男落網後即為新竹檢方聲押獲准，衡量林男犯行極為惡劣，造成被害人身心受創極為嚴重，新竹地院法官兩度駁回林男停止羈押聲請，延押迄今。

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