翻牆怒罵中國人「支那賤畜」 中國學生遭肉搜後道歉

一名中國網友昨（26）日在推特與同為中國籍的網民起爭執，他一怒之下罵出「支那廢物」、「支那賤畜」等詞遭肉搜，發文道歉。（法新社）

2020-06-27 22:28:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國人講話要注意！一名中國網友日前在推特與同為中國籍的網民起爭執，他一怒之下罵出「支那廢物」、「支那賤畜」、「支那蠢豬」等詞，並批同胞遭中國教科書洗腦。後來他被肉搜出疑似就讀於中國科學院大學。對此，所屬大學也緊急發表聲明，表示學校高度重視此事，已經成立調查小組。而今日該網友也在推特上刪文並道歉。

綜合中媒報導，該名網友分別於21日及26日，在推特與同為中國籍的網民發生言語爭執，他並在推文中發表「支那廢物自嘲完美」、「支那賤畜知道自己到超市買米要交10%增值稅嗎？」等話。並批評中國教科書在南京大屠殺等歷史中忽略部分史實。

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對話被人截圖並PO在中國社群微博後，引發中國其他網民不滿，並發起肉搜，後來查出該網友疑似為中國科學院大學的學生。

對此，中國科學院大學在今日發表緊急聲明，表示該校對於此事高度關注，並感到震驚與憤慨。目前已經成立調查小組，如果確實屬於該校學生發表的不當言論，將依據校規嚴肅處理，並公布後續結果。

疑似礙於壓力，該網友今日在推特PO出實名道歉信，內容寫道，他在境外發表了涉及敏感話題的內容，引發廣大網友的憤怒與譴責，他意識到此事給網友帶來嚴重的情感傷害，也傷害了民族感情。對此，他已經將相關內容刪除，並在此向廣大網友道歉。

他特別強調，身為中國公民，他的行為傷害了祖國、辜負了父母與師長和祖國多年的培養，誠懇接受網友的批評與質疑，他將繼續深刻反思自己的言行舉止。

該名網友分別於21日及26日，在推特與同為中國籍的網民發生言語爭執，他並在推文中發表「支那廢物自嘲完美」、「支那賤畜知道自己到超市買米要交10%增值稅嗎？」等話。（擷取自微博）

網友以激烈言詞批評中國教科書在南京大屠殺等歷史中忽略部分史實。（擷取自微博）

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