翻牆怒罵中國人「支那賤畜」 中國學生遭肉搜後道歉
〔即時新聞／綜合報導〕中國人講話要注意！一名中國網友日前在推特與同為中國籍的網民起爭執，他一怒之下罵出「支那廢物」、「支那賤畜」、「支那蠢豬」等詞，並批同胞遭中國教科書洗腦。後來他被肉搜出疑似就讀於中國科學院大學。對此，所屬大學也緊急發表聲明，表示學校高度重視此事，已經成立調查小組。而今日該網友也在推特上刪文並道歉。
綜合中媒報導，該名網友分別於21日及26日，在推特與同為中國籍的網民發生言語爭執，他並在推文中發表「支那廢物自嘲完美」、「支那賤畜知道自己到超市買米要交10%增值稅嗎？」等話。並批評中國教科書在南京大屠殺等歷史中忽略部分史實。
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對話被人截圖並PO在中國社群微博後，引發中國其他網民不滿，並發起肉搜，後來查出該網友疑似為中國科學院大學的學生。
對此，中國科學院大學在今日發表緊急聲明，表示該校對於此事高度關注，並感到震驚與憤慨。目前已經成立調查小組，如果確實屬於該校學生發表的不當言論，將依據校規嚴肅處理，並公布後續結果。
疑似礙於壓力，該網友今日在推特PO出實名道歉信，內容寫道，他在境外發表了涉及敏感話題的內容，引發廣大網友的憤怒與譴責，他意識到此事給網友帶來嚴重的情感傷害，也傷害了民族感情。對此，他已經將相關內容刪除，並在此向廣大網友道歉。
他特別強調，身為中國公民，他的行為傷害了祖國、辜負了父母與師長和祖國多年的培養，誠懇接受網友的批評與質疑，他將繼續深刻反思自己的言行舉止。
致广大网友的道歉信— 神楽坂 梓月???? （@opengl106） June 27, 2020
因全文较长，故以图片形式发布 pic.twitter.com/WraujuHzPe