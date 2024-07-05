美更新駐日戰機 加強抗中

部署在日本沖繩嘉手納空軍基地的一架美國空軍F15戰機，在南韓光州空軍基地參加演習的檔案照。（美聯社）

2024/07/05 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕鑒於中國擴張霸權，美國為了加強印太地區的美日聯盟嚇阻力，決定大量更新駐日美軍的戰機部署。美國國防部三日宣布這項計畫，預計將耗資一百億美元（約三二四六億台幣），並將分數年實施。

更換36架最先進F15EX戰

綜合日媒報導，這項更新戰機部署的計畫具體內容，包括目前部署在沖繩縣嘉手納空軍基地的四十八架F15C/D戰機，將更換為三十六架最先進的同類型F15EX戰機。移交過渡期間，第四代和第五代戰鬥機將輪流部署在嘉手納機場，以維持緊急準備。

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據共同社報導，美國空軍自二○二二年十二月起讓常駐嘉手納的F15戰機分批退役，預計兩年。期間為維持威懾力而自二○二二年十一月以來實施的F22匿蹤戰機和F35A戰機的巡迴部署，目前仍將繼續進行。

另外，青森縣三澤空軍基地現有的三十六架F16戰鬥機，將更新為四十八架匿蹤戰機F35A，這將是三澤基地首次部署F35戰機。此外，山口縣岩國空軍基地美軍陸戰隊配備的F35B匿蹤戰機數量也將增加，確保支持日本防禦的必要能力，美軍陸戰隊將繼續在岩國空軍基地維持飛機的永久駐紮與輪換部署。不過，共同社指出，F35的引擎噪音大於F16，由於飛機數量增加，起降時更大的噪音問題將引發擔憂。

五角大廈在聲明中強調，把最先進的戰機部署於日本的計畫，將體現美國對日本防衛的責任，以及實現自由且開放印太的日美兩國共同願景。

美軍除升級新機型外，駐沖繩陸戰隊近期也接收第一批ACV輪式兩棲戰車，以取代越戰時代一直使用至今的老舊AAV7兩棲突擊車。陸戰隊第三遠征軍司令特納中將指出，新兩棲戰車可以支持海上拒止與海上行動，可以增加威懾力，以及應對印太地區突發事件的能力。

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