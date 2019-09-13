中網紅嗆台北弱爆了！鄉民分享「一句話打臉中國人」經驗

2019-09-13 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「林嵩」本月8日在YouTube發布新影片，表示台北有許多店家不接受非現金支付，「台北真的是弱爆了」！相關新聞出現後，引發PTT鄉民熱烈討論。對此，有一名鄉民分享經驗，表示他曾在中國搭乘計程車時，司機連幾塊錢都找不出來，他當下質問司機「那你載到老外怎麼辦？」讓司機當場被問倒，難以回答。

中國網紅日前在影片中連嗆三次「台北弱爆了」，影片中，他表示日前來台北旅遊，結果很多小吃店不接受行動支付、信用卡等非現金支付方式。他認為，台灣不是必去的地方，「牛肉麵也普通」。此外，他認為支付的第一代是現金交易，第二代是信用卡，第三代是支付寶、微信等行動支付，第四代則是「人臉識別支付」。他自豪，中國在這方面不僅領先台灣，更是領先世界，相較之下，台灣真的弱爆了。

中國網紅的相關新聞被鄉民轉發後，引起熱烈討論，目前PTT已有近70篇文、近萬則留言在討論此事。

有鄉民發文分享前陣子到中國的狀況，打趣表示「這個國家已經有趣到連貨幣都放棄只用支付寶」。他指出，當時去坐計程車，付錢連幾塊人民幣都找不出來。「當然走之前免不了要揶揄他一下：『那你載到老外怎麼辦阿』？」讓司機立刻支吾其詞，難以回答；至於行動支付是否就代表先進？鄉民指出，他身邊也有朋友這樣說過，但他直接回「按你這邏輯中國應該是世界上最先進的國家」。

在其他篇回文中，也有鄉民傻眼發文表示，難道台灣沒技術做行動支付嗎？「台灣是個民主國家，本來就不是政府想推什麼就可以毫無阻力的推動」；「在中國這個沒有民意的國度 不管政府要強推什麼，人民也只能接受並說棒。然後中國的人民還成天沾沾自喜，只能說他們真的很悲哀」。

除了PTT上述兩篇被推爆的回文，中國網紅的YouTube也被台灣網友嗆爆，甚至有中國網友在下方留言表示，「在歐洲工作時，還是有許多地方是用現金支付的，這種影片只會顯出作者的無知和狹隘」；也有在台居住的外國人直接打臉表示，「我在這裡很少用現金」、「你故意誇大、誤導」。

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