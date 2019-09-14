票房超慘！中國吹捧一帶一路電影沒人看 多戲院已下片

2019-09-14 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方大力支持籌拍、宣傳「一帶一路」政策主題的電影「共同命運」，8月30日上映後，民眾反應異常冷淡，至今票房僅106萬元人民幣（新台幣463萬元），且部分戲院已將電影下檔；相較2017年上映首日票房就突破1億元人民幣，累計票房打破中國紀錄的《戰狼2》來看，可謂天壤之別。

綜合媒體報導，「共同命運」片長95分鐘，以一部卡車貫穿絲路沿線國家的10多個故事為串場；前NBA明星球員姚明、阿里巴巴創辦人馬雲都在該片以真實人物身分亮相，導演更是曾執導2部007系列電影的坎貝爾（Martin Campbell）。而在電影上映前，該片也在官方協助下被大肆宣傳。

不過《法廣》引述經濟學人指出，「共同命運」上映5天，票房僅僅超過100萬元人民幣，截至今日，票房也僅為106萬元人民幣；且實際查詢，此片在北京、上海、深圳及其他中國二、三線城市中絕大部分的戲院，都已經下片。

報導指出，一名不願具名的中國學者研究顯示，網路上提及一帶一路的言論，只有3分之1對此感到興奮，其他3分之2則表示中性；近年來，不少網民以「大灑幣」取代「一帶一路」作為代名詞，而其實大灑幣就是「大傻B」諧音。儘管中國當局不斷禁止這個名詞，但仍刪之不盡。

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