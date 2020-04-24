武漢肺炎》敦睦艦隊增1例！全球確診破278萬 死亡逾19萬

中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。（路透）

2020-04-25 01:10:00

首次上稿 4/24 06:50

更新時間 4/25 01:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。中央流行疫情指揮中心今日宣布，台灣增加一例確診，為敦睦艦隊磐石艦軍人。全國累計確診數428例，其中6例死亡。目前總計全球共278萬6743例確診，19萬4470例死亡。

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根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態，目前全球五大洲疫情如下：

【04-24 16:36】新加坡再增897例確診 累計12075例

新加坡今（24）日增加897例確診，終止連續數日都破千例確診的紀錄。目前新加坡累計確診達12075例，住在宿舍中的外地勞工仍佔新增確診人數的絕大部分。

【04-24 14:09】武漢肺炎》磐石艦再增1人確診嗅覺異常 群聚累計30人

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例武漢肺炎病例，是30多歲男性，為敦睦艦隊磐石艦軍人，國內累計428例確診。

【04-24 13:55】施壓WHO改革！ 龐皮歐暗示不排除成立新機構取代

美國總統川普日前宣布暫停世界衛生組織（WHO）金援後，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日暗示，如果世衛拿不出美國期待的成果，美方將與世界各地的夥伴合作，創造一個能夠達成預期的架構、形式和治理模式。

【04-24 12:10】武漢肺炎》全球怒了！向中國求償國家曝光 金額已逾千兆

武漢肺炎持續延燒，全球深受其害，各國國會或民間團體近期陸續連署向中國求償索賠，經整理後發現，截至24日中午已有至少6國的官方或民間機構向中國提出訴訟或求償，總金額高達新台幣1290兆元。

【04-24 13:52】陳建仁籲中央地方同心防疫 勿重蹈SARS覆轍

今天是和平醫院封院17周年，副總統陳建仁表示，希望武漢肺炎防疫得來不易的成果，能夠持續同心協力努力，多一分專業、少一分政治，按照中央流行疫情指揮中心的防疫步調，不要重蹈當年中央地方不同調導致SARS疫情擴散的覆轍，讓過去4個月來的防疫努力出現破口。

【04-24 09:09】WHO爆「瑞德西韋」首次試驗失敗 吉立亞發聲明駁斥

美國藥廠吉立亞醫藥（Gilead Sciences）藥品「瑞德西韋」（Remdesivir）被發現在治療武漢肺炎似有奇效，研究者積極投入相關臨床測試。世界衛生組織（WHO）官網日前意外刊登瑞德西韋在中國臨床試驗失敗的消息，這項消息令對瑞德西韋寄予厚望的科學家和投資人失望；與此同時，吉立亞立即發表聲明駁斥，指研究結果尚無定論，因為該研究被提前終止。

【04-24 09:31】中國口罩外交失敗！外媒直指：跟習近平有關

武漢肺炎導致各國重大損失，最早傳出病例卻隱匿的中國，卻無所不用其極地撇清責任，且大舉向各國出口口罩等醫療物資進行「大外宣」。有外媒直指中國的口罩外交「失敗」，而原因就在中國國家主席習近平，與其世界觀和治理方式有關，引發了反感和懷疑。

【04-24 07:21】武漢肺炎》中小企業、醫院受惠 美國會通過14兆紓困法案

美國眾議院通過4840億美元（約新台幣14.6兆元）紓困法案，擴大對受疫情衝擊的中小企業貸款。

【04-24 07:28】揭武漢P4實驗室面紗... 法媒爆中國「踢開」法國內幕

武漢肺炎禍延全球，各國紛紛懷疑病毒的來源與結構，有專家質疑可能是人工合成，且可能是中國科學院生物安全第四等級（P4）實驗室的「武漢病毒研究所」外洩，有多國討論要對中國展開獨立調查。法國媒體報導，當初法國和中國合作，在武漢建造P4實驗室，但後來法方逐步被迫退出的過程和內幕。

【04-24 06:59】重擊譚德塞！ 龐皮歐：美國可能永不恢復金援WHO

美國總統川普日前宣布暫停金援世界衛生組織（WHO）後，美國國務卿龐皮歐23日說，在武漢肺炎疫情過後，世衛需要結構性的改革，而身為世衛最大資助國的美國可能永遠不再恢復金援。

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