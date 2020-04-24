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WHO爆「瑞德西韋」首次試驗失敗 吉立亞發聲明駁斥

世界衛生組織（WHO）官網日前意外刊登瑞德西韋在中國臨床試驗失敗的消息，這項消息令對瑞德西韋寄予厚望的科學家和投資人失望。（美聯社資料照）

世界衛生組織（WHO）官網日前意外刊登瑞德西韋在中國臨床試驗失敗的消息，這項消息令對瑞德西韋寄予厚望的科學家和投資人失望。（美聯社資料照）

2020-04-24 09:09:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國藥廠吉立亞醫藥（Gilead Sciences）藥品「瑞德西韋」（Remdesivir）被發現在治療武漢肺炎似有奇效，研究者積極投入相關臨床測試。世界衛生組織（WHO）官網日前意外刊登瑞德西韋在中國臨床試驗失敗的消息，這項消息令對瑞德西韋寄予厚望的科學家和投資人失望；與此同時，吉立亞立即發表聲明駁斥，指研究結果尚無定論，因為該研究被提前終止。

英國《金融時報》（Financial Times）美國醫學新聞網站《STAT》 23日報導，世衛官網意外公布瑞德西韋在中國的早期臨床報告，指瑞德西韋未能改善患者的病情，以及未減少病患血液中的武漢肺炎病毒。有237名患者參與了這項測試，其中158人用藥，另外79人作為對照組，有13.9%使用瑞德西韋的患者死亡，另外對照組有12.8%接受一般治療的患者死亡，顯示使用該藥物與患者病情好轉或惡化並無關聯。

世衛在官網上發布這項報告後，又隨即從官網上刪除。世衛表示，作者向世衛提供文件初稿，意外在官網上發表，發現錯誤後在第一時間刪除，這項報告目前在接受同行審查，世衛正在等待最終版本。

吉立亞23日發表聲明 指出，這份報告存在不正確解讀，由於該研究參與患者數量不足而被提前終止，無法得出具有統計學意義的結果，因此不具有參考價值，且研究結果尚無定論。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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吉立亞發表聲明駁斥，指研究結果尚無定論，因為該研究已提前終止。（圖截取自Gilead Sciences）

吉立亞發表聲明駁斥，指研究結果尚無定論，因為該研究已提前終止。（圖截取自Gilead Sciences）

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