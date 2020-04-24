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中國口罩外交失敗！外媒直指：跟習近平有關

中國國家主席習近平。（美聯社）

中國國家主席習近平。（美聯社）

2020-04-24 09:31:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎導致各國重大損失，最早傳出病例卻隱匿的中國，卻無所不用其極地撇清責任，且大舉向各國出口口罩等醫療物資進行「大外宣」。有外媒直指中國的口罩外交「失敗」，而原因就在中國國家主席習近平，與其世界觀和治理方式有關，引發了反感和懷疑。

《法廣》 引述《法國世界報》社論作者阿蘭-弗拉松（Alain Frachon）的文章，分析中國口罩外交失敗的原因。文中認為，中國在2月底進行了一次野心勃勃的攻勢，北京否認並操縱訊息數星期後，轉而展示出仁慈超級大國的形象，不但擊倒冠狀病毒，也為全世界提供援助，可是北京在運送口罩的箱子中，「夾帶走私」宣傳中國的優點。

文中提到，疫情大流行進入第四個月，卻沒有出現對於中國正面的報導，最常用在中國的字眼有「不信任」、「懷疑」、「當心」等。中國的口罩外交會失敗，不只是因為質量有缺陷，也因為中國以傲慢方式在教訓、指責西方國家。簡言之，口罩受歡迎，但夾帶宣傳不受歡迎。

作者認為，習近平把他的思想注入在思想復興運動，這場運動在頌揚中國制度的優越，暗指自由民主制的衰落，在中國境內要與西方思想鬥爭，在國外則要吹噓中國經驗的優越。北京的口罩外交失敗，是由於習近平將意識形態帶入疫情管理。

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