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重擊譚德塞！ 龐皮歐：美國可能永不恢復金援WHO

美國國務卿龐皮歐23日說，在武漢肺炎疫情過後，世衛需要結構性的改革，而身為世衛最大資助國的美國可能永遠不再恢復金援。（路透）

美國國務卿龐皮歐23日說，在武漢肺炎疫情過後，世衛需要結構性的改革，而身為世衛最大資助國的美國可能永遠不再恢復金援。（路透）

2020-04-24 06:59:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布暫停金援世界衛生組織（WHO）後，美國國務卿龐皮歐23日說，在武漢肺炎疫情過後，世衛需要結構性的改革，而身為世衛最大資助國的美國可能永遠不再恢復金援。

龐皮歐（Mike Pompeo）22日接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示，中國在武漢肺炎疫情中，未能有足夠的透明度和開放性，美國科學家無法進入武漢病毒實驗室，甚至無法到中國其他地方，調查病毒的起源，而負責透明度為世衛的責任，而現在世界各國都看到世衛的失敗。

針對先前有美國議員要求世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台作為重新資助世衛的先決條件，龐皮歐說，不只如此，美國可能從此不再同意將美國納稅人的錢花在世衛上，美國可能需要做更大的改變。

美國一直是世衛最大的捐助國，2019年捐款超過4億美元（約新台幣120億元），約佔世衛預算的15%。美國高層上週告訴《路透》，華府可能將這些資金轉移給其他援助組織。

美國國際開發署（USAID）代理署長巴爾薩（John Barsa）22日指出，美國會全面評估世衛的管理問題，包含世衛如何「對會員國的行為進行問責」。他強調，美國會在斷絕金援WHO的期間尋找替代夥伴，繼續開展疫苗研發等重要工作，還會提供2.7億美元（約新台幣81億元）的海外援助，協助其他國家應對疫情。

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